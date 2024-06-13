Байден: США передаватимуть Patriot спочатку Україні, а потім – своїм замовникам

Джо Байден (Фото: ЕРА/Ken Cedeno)

США спочатку надаватимуть системи протиповітряної оборони Patriot Україні, а вже потім – своїм замовникам з-поміж інших країн. Про це повідомив американський президент Джо Байден на пресконференції з українським колегою Володимиром Зеленським.

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"Ми маємо підтримку п’яти країн щодо передання систем Patriot Україні. Ми дамо знати тим країнам, які очікують від нас постачань систем ППО, що у майбутньому їм потрібно почекати. Усе, що ми маємо, передаватиметься Україні, і тільки пізніше ми переходитимемо до виконання своїх зобов'язань контрактних до інших країн", – розповів він.

Своєю чергою Зеленський заявив, що Україна за допомогою США намагається отримати собі п'ять Patriot у країн-союзників.

За словами Зеленського, партнери працюють над цим, але "Україна не отримає системи завтра".

11 червня 2024 року Зеленський повідомив, що сподівається, що союзники передадуть Україні ще два-три Patriot найближчим часом.

12 червня Нідерланди ухвалили рішення щодо передання Україні радіолокаційної станції та трьох пускових установок до систем протиповітряної оборони Patriot.

13 червня очільник Міноборони Німеччини заявив, що країна не зможе постачити Україні понад три обіцяні системи протиповітряної оборони Patriot – держава не має можливостей для передання більшої кількості.

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