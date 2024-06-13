Байден: США передаватимуть Patriot спочатку Україні, а потім – своїм замовникам
США спочатку надаватимуть системи протиповітряної оборони Patriot Україні, а вже потім – своїм замовникам з-поміж інших країн. Про це повідомив американський президент Джо Байден на пресконференції з українським колегою Володимиром Зеленським.
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"Ми маємо підтримку п’яти країн щодо передання систем Patriot Україні. Ми дамо знати тим країнам, які очікують від нас постачань систем ППО, що у майбутньому їм потрібно почекати. Усе, що ми маємо, передаватиметься Україні, і тільки пізніше ми переходитимемо до виконання своїх зобов'язань контрактних до інших країн", – розповів він.
Своєю чергою Зеленський заявив, що Україна за допомогою США намагається отримати собі п'ять Patriot у країн-союзників.
За словами Зеленського, партнери працюють над цим, але "Україна не отримає системи завтра".
- 11 червня 2024 року Зеленський повідомив, що сподівається, що союзники передадуть Україні ще два-три Patriot найближчим часом.
- 12 червня Нідерланди ухвалили рішення щодо передання Україні радіолокаційної станції та трьох пускових установок до систем протиповітряної оборони Patriot.
- 13 червня очільник Міноборони Німеччини заявив, що країна не зможе постачити Україні понад три обіцяні системи протиповітряної оборони Patriot – держава не має можливостей для передання більшої кількості.
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