Німеччина передає Україні чверть своїх Patriot. Але каже, що більше вже не зможе

Борис Пісторіус (Фото: EPA)

Німеччина не зможе поставити Україні понад три обіцяні системи протиповітряної оборони Patriot – держава не має можливостей для передавання більшої кількості. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус перед початком 23-го засідання контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн", передає Tagesschau.

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Пісторіус закликав партнерів з НАТО підтримати Україну, передавши додаткові комплекси ППО. Він вважає, що "інші, напевно, можуть віддати по одній" системі Києву, і йдеться не лише про Patriot.

За його словами, Берлін може надати лише три Patriot – це чверть від загальних запасів цих систем у Німеччині.

На передавання третього Patriot від Німеччини Україна чекає з середини квітня. Канцлер держави Олаф Шольц нещодавно пообіцяв, що цю систему українська армія отримає "найближчими тижнями та місяцями". До цього німецька сторона передала Києву два Patriot.

Пісторіус зазначив, що Берлін не має можливостей для надання Україні більше, ніж ці три системи.

24 травня Міноборони Німеччини повідомило про пакет допомоги Україні на 500 млн євро, до якого увійде система ППО IRIS-T.

11 червня Зеленський заявив, що сподівається, що союзники передадуть Україні ще два-три Patriot найближчим часом.

Згодом Пісторіус заявив, що спільно з іншими партнерами Берлін передасть Україні 100 ракет до Patriot.

The New York Times також писало, що глава США Байден вирішив передати Україні другу систему Patriot.

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