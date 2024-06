NYT: Байден вирішив передати Україні другий зенітно-ракетний комплекс Patriot

ЗРК Patriot (Фото: Генштаб ЗСУ)

Президент США Джо Байден ухвалив рішення передати Україні другу систему протиповітряної оборони Patriot. Про це повідомляють журналісти з The New York Times та Associated Press, посилаючись на неназваних американських чиновників.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

За даними співрозмовників NYT, ця система має прибути до України з Польщі – там вона захищає ротаційні сили американських військ, які повертаються до Сполучених Штатів, повідомили офіційні особи.

Журналісти наголошують, що таке рішення Байден ухвалив після низки дебатів минулого тижня, у відповідь на прохання України про додаткові системи ППО. Представники адміністрації сподіваються, що розгортання ще однієї американської системи Patriot підштовхне союзників зробити те саме, додали медіа.

Таким чином це буде вже другий ЗРК Patriot, який Україні передадуть США.

11 червня 2024 року канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що "найближчими тижнями та місяцями" передасть Україні третю систему протиповітряної оборони Patriot, установки IRIS-T, Gepard, ракети до них та боєприпаси.

Раніше Берлін вже надав Україні дві системи Patriot, а в середині квітня 2024-го у Міноборони Німеччини повідомили, що "негайно" нададуть ще один комплекс – третій.

Президент Зеленський заявив, що сподівається, що союзники передадуть Україні два-три Patriot найближчим часом.

Читайте також: Росія під ранок намагалася завдати комбінованого удару по Києву. Всі ракети та дрони збили