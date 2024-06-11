Зеленський: Очікуємо на позитивний результат щодо ще двох-трьох Patriot

Український глава заявив, що поки не конкретизуватиме, з ким саме із союзників ведуться перемовини щодо посилення ППО держави

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Україна очікує найближчим часом на ухвалення рішень від союзників щодо передавання Силам оборони додаткових систем протиповітряної оборони Patriot – йдеться про два-три комплекси. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час пресконференції з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом.

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В українського глави запитали, чи можна зараз очікувати на нові рішення від партнерів щодо передавання Україні додаткових систем ППО.

У відповідь він зазначив, що українська сторона працює зі США та "деякими іншими європейськими партнерами" щодо цього.

Зеленський зауважив, що поки не хоче розголошувати, з якими саме союзниками з Європи ведуться перемовини.

Однак, за його словами, наразі Україна чекає на підтвердження рішень держав щодо додаткових комплексів.

"Очікуємо на позитивний результат найближчим часом щодо двох-трьох систем", – сказав український глава.

Наприкінці березня Зеленський заявляв, що Україні потрібно щонайменше п‘ять-сім систем Patriot для успішної роботи українських військових.

15 травня видання Bloomberg писало, що Білий дім розглядає можливість надати Україні систему Patriot.

3 червня прем'єр Румунії Чолаку повідомив, що в його країні розмірковують над передаванням Україні Patriot.

11 червня канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що передасть Силам оборони "найближчими тижнями та місяцями" третій Patriot.

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