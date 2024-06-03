Румунія розглядає можливість надати Україні систему Patriot

Марчел Чолаку (Фото: EPA)

У Румунії розглядають можливість передати Україні систему протиповітряної оборони Patriot. Про це в інтерв’ю виданню Euronews повідомив прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку.

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За його словами, для ухвалення відповідного рішення Вища рада національної оборони країни має врахувати всю наявну інформацію.

"Передусім повинні говорити фахівці. Якщо система покриватиме частину України, то це не означає, що вона не охоплюватиме й Румунію. Ідеться про те, щоб фахівці сіли за стіл і знайшли найкраще рішення", – зазначив очільник уряду Румунії.

Чолаку наголосив, що пропозиція перебуває на стадії аналізу. Він заявив, що не може розв'язати це питання "на шоу".

"Я не фахівець. Я прем'єр-міністр Румунії і повинен заслухати це питання у відповідних інституційних рамках, таємно, адже воно стосується оборони держави – після того ми ухвалимо рішення разом", – пояснив прем’єр Румунії й наголосив, що це не та дискусія, яка має вестися публічно.

27 квітня Зеленський заявив, що Україні треба щонайменше сім систем ППО Patriot і вони є у партнерів, але немає рішучості надати їх.

15 травня Чолаку заявив, що його країна поки не ухвалила рішення щодо відправлення Україні системи ППО Patriot, але йому подобається реакція Путіна на ці обговорення.

22 травня президент Румунії Йоганніс заявив, що країна зможе надати Україні систему ППО Patriot лише в тому випадку, коли отримає натомість щось інше.

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