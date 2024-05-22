Президент Румунії про можливість надати Україні Patriot: Маємо натомість отримати щось інше
Президент Румунії Клаус Йоганніс заявив, що країна зможе надати Україні систему протиповітряної оборони Patriot лише в тому випадку, коли отримає натомість щось інше. Слова лідера країни наводить видання Digi24.
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Він зазначив, що не бажає обговорювати питання про можливість передати Україні системи Patriot "у публічному просторі" і волів би, аби це вирішувалось із військовими фахівцями й Вищою радою національної оборони.
Політик сказав, що передання Patriot – це непростий процес, який пов'язаний із низкою логістичних і юридичних проблем.
Також Йоганніс наголосив, що не хотів би, щоб передання Києву системи ППО призвело до послаблення протиповітряної та протиракетної оборони країни.
"Таким чином, якщо Румунія врешті-решт поступиться чимось, вона повинна отримати щось інше. Інакше нічого не буде зроблено", – сказав президент Румунії.
- 27 квітня Зеленський заявив, що Україні треба щонайменше сім систем ППО Patriot і вони є у партнерів, але немає рішучості надати їх.
- 6 травня канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав європейських союзників посилити українську протиповітряну оборону з того, що є у запасах, оскільки часу на те, щоб чекати на виготовлення нових засобів ППО для української армії, немає.
- 15 травня прем'єр Румунії Марчел Чолаку заявив, що його країна поки не ухвалила рішення щодо відправлення Україні системи ППО Patriot, але йому подобається реакція Путіна на ці обговорення.
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