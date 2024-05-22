Президент Румунії про можливість надати Україні Patriot: Маємо натомість отримати щось інше

Клаус Йоганніс зазначив, що передання Patriot – це непростий процес, який пов'язаний із низкою логістичних і юридичних проблем

Patriot (Фото: Генштаб ЗСУ)

Президент Румунії Клаус Йоганніс заявив, що країна зможе надати Україні систему протиповітряної оборони Patriot лише в тому випадку, коли отримає натомість щось інше. Слова лідера країни наводить видання Digi24.

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Він зазначив, що не бажає обговорювати питання про можливість передати Україні системи Patriot "у публічному просторі" і волів би, аби це вирішувалось із військовими фахівцями й Вищою радою національної оборони.

Політик сказав, що передання Patriot – це непростий процес, який пов'язаний із низкою логістичних і юридичних проблем.

Також Йоганніс наголосив, що не хотів би, щоб передання Києву системи ППО призвело до послаблення протиповітряної та протиракетної оборони країни.

"Таким чином, якщо Румунія врешті-решт поступиться чимось, вона повинна отримати щось інше. Інакше нічого не буде зроблено", – сказав президент Румунії.

27 квітня Зеленський заявив, що Україні треба щонайменше сім систем ППО Patriot і вони є у партнерів, але немає рішучості надати їх.

6 травня канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав європейських союзників посилити українську протиповітряну оборону з того, що є у запасах, оскільки часу на те, щоб чекати на виготовлення нових засобів ППО для української армії, немає.

15 травня прем'єр Румунії Марчел Чолаку заявив, що його країна поки не ухвалила рішення щодо відправлення Україні системи ППО Patriot, але йому подобається реакція Путіна на ці обговорення.

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