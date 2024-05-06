"Немає часу чекати". Шольц закликав союзників передати Україні засоби ППО зі складів

Канцлер Німеччини заявив, що Україна не може чекати, поки для її армії виготовлять нові системи протиповітряної оборони

Олаф Шольц (Фото: ЕРА)

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав європейських союзників посилити українську протиповітряну оборону з того, що є у запасах, оскільки часу на те, щоб чекати на виготовлення нових засобів ППО для української армії немає. Його цитує Tagesschau.

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Німецький лідер нагадав, що Берлін передає Києву вже третій ЗРК Patriot.

Шольц заявив, що для Німеччини це "дуже чіткий сигнал, що ми готові допомогти там, де не вистачає боєприпасів та артилерії", закликавши інших європейських союзників приєднатися до ініціативи.

"Тому що ми не зможемо чекати, поки будуть вироблені нові системи. Ми повинні забезпечити Україні більше можливостей для протиповітряної оборони з наявних запасів", – резюмував німецький лідер.

Наприкінці квітня міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що протягом останніх двох тижнів спілкувався з країнами-союзниками, які мають системи протиповітряної оборони Patriot. Він закликав якнайшвидше передати їх Україні.

6 квітня 2024 року президент Зеленський заявив, що Україні потрібно 25 систем Patriot — шість-вісім батарей у кожній, щоб повністю закрити небо держави.

10 квітня Боррель сказав, що ЄС робить недостатньо для підтримки України, адже європейські армії мають близько 100 батарей Patriot.

13 квітня Німеччина зобов'язалася надати Україні ще одну систему Patriot. 18 квітня виконавчий директор німецької оборонної компанії Diehl Defence заявив, що Україна отримає додаткову систему IRIS-T.

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