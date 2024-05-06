"Нет времени ждать". Шольц призвал союзников передать Украине системы ПВО со складов

Канцлер Германии заявил, что Украина не может ждать, пока для ее армии изготовят новые системы противовоздушной обороны

Олаф Шольц (Фото: ЕРА)

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал европейских союзников усилить украинскую противовоздушную оборону из того, что есть в запасах, поскольку времени на то, чтобы ждать изготовления новых систем ПВО для украинской армии нет. Его цитирует Tagesschau.

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Немецкий лидер напомнил, что Берлин передает Киеву уже третий ЗРК Patriot.

Шольц заявил, что для Германии это "очень четкий сигнал о том, что мы готовы помочь там, где не хватает боеприпасов и артиллерии", призвав других европейских союзников присоединиться к инициативе.

"Потому что мы не сможем ждать, пока произведут новые системы. Мы должны обеспечить Украине больше возможностей для противовоздушной обороны из имеющихся запасов", – резюмировал немецкий лидер.

В конце апреля министр обороны США Ллойд Остин заявил, что в течение последних двух недель общался со странами-союзниками, имеющими системы противовоздушной обороны Patriot. Он призвал как можно скорее передать их Украине.

6 апреля 2024 года президент Зеленский заявил, что Украине нужно 25 систем Patriot – шесть-восемь батарей в каждой, чтобы полностью закрыть небо государства.

10 апреля Боррель сказал, что ЕС делает недостаточно для поддержки Украины, ведь европейские армии имеют около 100 батарей Patriot.

13 апреля Германия обязалась предоставить Украине еще одну систему Patriot. 18 апреля исполнительный директор немецкой оборонной компании Diehl Defence заявил, что Украина получит дополнительную систему IRIS-T.

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