Новые системы Patriot поступят в Украину не раньше конца июня – NYT
6 мая украинские военные начнут обучение на системах Patriot в Германии, после чего их и оружие перенаправят в Украину – это будет не раньше конца июня. Об этом написало издание The New York Times.
Издание отметило, что обучение украинских военных продлится шесть недель на авиабазе в восточной Германии – это гораздо более быстрый курс, поскольку немецкие военные обычно проходят его за шесть-девять месяцев.
После завершения обучения немецким военным обычно требуется около двух дней, чтобы перевезти огромные ракетные установки, радар и другие части в материально-технический центр в Польше и передать их украинской стороне для перевозки через границу.
Издание написало, что ожидается, что новая система Patriot поступит в Украину не раньше конца июня. Поставка этих систем противовоздушной обороны может совпасть с поставкой истребителей F-16, отметили в NYT.
По данным высокопоставленного испанского чиновника, также известно, что свежая поставка ракет для Patriot из Испании прибыла в Польшу 30 апреля и вскоре их передадут на украинский фронт.
- 6 апреля Зеленский заявил, что Украине нужно 25 систем Patriot – шесть-восемь батарей в каждой, чтобы полностью закрыть небо государства.
- 10 апреля Боррель сказал, что ЕС делает недостаточно для поддержки Украины, ведь европейские армии имеют около 100 батарей Patriot.
- 13 апреля Германия обязалась предоставить Украине еще одну систему Patriot. 18 апреля исполнительный директор немецкой оборонной компании Diehl Defence заявил, что Украина получит дополнительную систему IRIS-T.
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