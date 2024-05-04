Новые системы Patriot поступят в Украину не раньше конца июня – NYT

Поставка этих систем противовоздушной обороны может совпасть с поставкой истребителей F-16, отметили в NYT

Patriot (Фото: Facebook)

6 мая украинские военные начнут обучение на системах Patriot в Германии, после чего их и оружие перенаправят в Украину – это будет не раньше конца июня. Об этом написало издание The New York Times.

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Издание отметило, что обучение украинских военных продлится шесть недель на авиабазе в восточной Германии – это гораздо более быстрый курс, поскольку немецкие военные обычно проходят его за шесть-девять месяцев.

После завершения обучения немецким военным обычно требуется около двух дней, чтобы перевезти огромные ракетные установки, радар и другие части в материально-технический центр в Польше и передать их украинской стороне для перевозки через границу.

Издание написало, что ожидается, что новая система Patriot поступит в Украину не раньше конца июня. Поставка этих систем противовоздушной обороны может совпасть с поставкой истребителей F-16, отметили в NYT.

По данным высокопоставленного испанского чиновника, также известно, что свежая поставка ракет для Patriot из Испании прибыла в Польшу 30 апреля и вскоре их передадут на украинский фронт.

6 апреля Зеленский заявил, что Украине нужно 25 систем Patriot – шесть-восемь батарей в каждой, чтобы полностью закрыть небо государства.

10 апреля Боррель сказал, что ЕС делает недостаточно для поддержки Украины, ведь европейские армии имеют около 100 батарей Patriot.

13 апреля Германия обязалась предоставить Украине еще одну систему Patriot. 18 апреля исполнительный директор немецкой оборонной компании Diehl Defence заявил, что Украина получит дополнительную систему IRIS-T.

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