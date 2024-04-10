Боррель: Армии ЕС имеют 100 батарей Patriot, но не могут предоставить семь из них Украине

Боррель подчеркнул, что ЕС должен уделять больше внимания не только предстоящему восстановлению Украины, но и тому, как предотвратить ее разрушение

Жозеп Боррель (Фото: EPA/Olivier Matthys)

Европейский Союз делает недостаточно для защиты Украины от российских попыток уничтожить города ракетами и управляемыми бомбами, а потому должен срочно предоставить стране больше средств противовоздушной обороны и боеприпасов. В частности потому, что у европейской армии есть около 100 батарей Patriot. Об этом во время выступления на европейском форуме Nueva Economia Forum заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель.

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Боррель отметил, что не может быть убедительным аргументом, что ЕС не может предоставить Patriot, учитывая, что европейские армии имеют около 100 батарей Patriot.

"И все еще мы не можем предоставить семь, которых они отчаянно просят", – подчеркнул высокий представитель ЕС.

Он отметил, что ЕС должен уделять больше внимания не только будущему восстановлению Украины, но и тому, как предотвратить ее разрушение сейчас. Дипломат акцентировал, что лучшим путем, чтобы меньше тратить на восстановление – это тратить больше для предотвращения разрушений.

"Украинцы не имеют возможностей для того, чтобы избежать разрушения, потому что, честно говоря, мы должны были бы делать больше и быстрее, чтобы у них были возможности, в которых нуждаются", – сказал Боррель.

3 апреля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил о готовности Борреля активизировать работу по поиску для Украины дополнительных систем Patriot.

27 марта Кулеба заявил, что системами Patriot владеет ряд государств мира, и эти комплексы могут и должны быть переданы Украине в кратчайшие сроки, а также призвал партнеров обрести соответствующую политическую волю.

28 марта Зеленский сообщил, что США не передавали Украине системы противовоздушной обороны Patriot – это делали другие страны. По его словам, пять-семь единиц этой системы могли бы "разблокировать" небо для индустрии, школ и украинских военных.

В тот же день представитель Воздушных сил Евлаш заявил, что Patriot способны сбивать новую российскую ракету "Циркон". Для LIGA.net он рассказал, как это удается.

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