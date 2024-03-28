Зеленський: США не давали Україні Patriot. А п'ять-сім систем розблокували б небо для наступу

Президент заявив, що Україні потрібно стати сильнішою на полі бою. Треба системи ППО та далекобійна зброя

Володимир Зеленський (Фото: Telegram політика)

США не передавали Україні системи протиповітряної оборони Patriot – це робили інші країни, заявив в інтерв'ю CBS News президент Володимир Зеленський. За його словами, п'ять-сім одиниць цієї системи могли б "розблокувати" небо для індустрії, шкіл і роботи українських військових.

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"Ми вдячні за все Сполученим Штатам, за велику допомогу для нас. Але один дуже серйозний момент: системи Patriot, розташовані в нас, прийшли не зі Сполучених Штатів. Кошти — $1,5-2 млрд — виділялися на ці системи та снаряди до них, але самі системи прибули з різних держав. Гроші ніколи до нас не надходили", – розповів глава держави.

Оскільки російський диктатор Володимир Путін не налаштований на переговори про завершення війни, каже Зеленський, Україні потрібно стати сильнішою на полі бою.

Для цього потрібні далекобійні ракети та системи Patriot, наголосив президент.

Міністр закордонних справ Кулеба заявив, що системами Patriot володіє низка держав світу й ці комплекси можуть та мають бути передані Україні у найкоротші терміни, а також закликав партнерів знайти відповідну політичну волю.

Речник Повітряних сил Ілля Євлаш заявив, що Patriot здатні збивати нову російську ракету "Циркон". Для LIGA.net він розповів, як це вдається.

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