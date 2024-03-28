"Скидає швидкість, заходячи на удар". У Повітряних силах розповіли, як збивають "Циркони"

Ілля Євлаш розповів LIGA.net, що не існує точної версії, чому Росія вирішила застосовувати цей тип ракет при ударах по Україні

Уламки ракети "Циркон", якими Росія атакувала Київ 25 березня (Фото: Олександр Коваленко/Telegram)

Російські ракети "Циркон", заходячи на удар, скидають швидкість і буквально перетворюються на балістичні. Завдяки цьому українським військовим вдається збивати їх системами протиповітряної оборони Patriot, розповідає LIGA.net речник Повітряних сил Ілля Євлаш.

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"Коли "Циркон" летить, там швидкість надзвичайно велика, і вона тримається протягом усього часу. Не так, як, наприклад, у "Кинджала". Тому в цей момент її неможливо перехопити. Але коли вона йде на удар, то починає різко втрачати швидкість, і в цьому моменті наші "Патріоти" вже можуть працювати, бо вони відпрацьовують балістику", — пояснює він.

Відповідаючи на запитання, яку мету переслідує Росія, атакуючи Україну "Цирконами", Євлаш сказав: "Тут неможливо сказати, що є точна версія".

За його словами, це може бути як і перевіркою української системи ППО, так і просто тестування експериментальних ракет.

ДОВІДКА 3М22 "Циркон" – протикорабельна крилата ракета з гіперзвуковою повітряно-реактивною руйнівною установкою. З 2011 року відбувається етап розробки та випробування в Росії. У січні 2020 року відбулося перше випробування ракети "Циркон" пусками зі змішування на березі. Дальність стріли: на 600-1000 км. Висота польоту: 30-40 км. Швидкість польоту: до 8-9 мах. Маса бойової частини: до 400 кг. Комплекс "Утьос" (Об'єкт 100) – підземний ракетний комплекс, побудований у скелях неподалік Севастополя. 3М22 "Циркон" – протикорабельна крилата ракета з гіперзвуковою повітряно-реактивною руйнівною установкою. З 2011 року відбувається етап розробки та випробування в Росії. У січні 2020 року відбулося перше випробування ракети "Циркон" пусками зі змішування на березі. Дальність стріли: на 600-1000 км. Висота польоту: 30-40 км. Швидкість польоту: до 8-9 мах. Маса бойової частини: до 400 кг. Комплекс "Утьос" (Об'єкт 100) – підземний ракетний комплекс, побудований у скелях неподалік Севастополя.

На LIGA.net вийшов великий текст про те, як Росія посилює балістичні атаки на Україну та що 25 березня по Києву вдарили, ймовірно, "Цирконами".

У Києві вранці 25 березня пролунали вибухи, російські окупанти атакували місто ракетами. За даними КМВА, внаслідок ракетної атаки на Київ зафіксовано падіння уламків у Печерському районі, пошкоджено житловий будинок.

До вечора в Києві завершили аварійно-рятувальні роботи після російської ракетної атаки. Загалом через РФ постраждали 10 людей.

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