"Скидає швидкість, заходячи на удар". У Повітряних силах розповіли, як збивають "Циркони"
Російські ракети "Циркон", заходячи на удар, скидають швидкість і буквально перетворюються на балістичні. Завдяки цьому українським військовим вдається збивати їх системами протиповітряної оборони Patriot, розповідає LIGA.net речник Повітряних сил Ілля Євлаш.
"Коли "Циркон" летить, там швидкість надзвичайно велика, і вона тримається протягом усього часу. Не так, як, наприклад, у "Кинджала". Тому в цей момент її неможливо перехопити. Але коли вона йде на удар, то починає різко втрачати швидкість, і в цьому моменті наші "Патріоти" вже можуть працювати, бо вони відпрацьовують балістику", — пояснює він.
Відповідаючи на запитання, яку мету переслідує Росія, атакуючи Україну "Цирконами", Євлаш сказав: "Тут неможливо сказати, що є точна версія".
За його словами, це може бути як і перевіркою української системи ППО, так і просто тестування експериментальних ракет.
- На LIGA.net вийшов великий текст про те, як Росія посилює балістичні атаки на Україну та що 25 березня по Києву вдарили, ймовірно, "Цирконами".
- У Києві вранці 25 березня пролунали вибухи, російські окупанти атакували місто ракетами. За даними КМВА, внаслідок ракетної атаки на Київ зафіксовано падіння уламків у Печерському районі, пошкоджено житловий будинок.
- До вечора в Києві завершили аварійно-рятувальні роботи після російської ракетної атаки. Загалом через РФ постраждали 10 людей.
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