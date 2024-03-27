У Києві дослідили "Циркон". Кажуть: Не виконує бойову задачу, летить не туди, куди треба

У КНДІСЕ повідомили, що російська ракета виконує не ту роботу, для якої пристосована

"Циркон" (Фото: ресурси пропагандистів РФ)

Ракета "Циркон", якою Росія могла вдарити по Києву 25 березня, не виконує бойову задачу. Про це в коментарі Суспільному розповів керівник лабораторії військових досліджень Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ) Андрій Кульчицький.

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За його словами, ракета летить "не туди, куди треба".

"Бойову задачу зазначена ракета не виконує. Все, що заряджене, всі характеристики "супер", "гіпер" — все це слова, а насправді до бойового застосування ракеті ще йти та йти. Вона летить не туди куди треба, виконує не ту роботу, для якої пристосована", – сказав Кульчицький за результатами експертизи.

Він додав, що бойова частина "Циркона" містить не більше ніж 40 кілограмів вибухівки.

"Аналізи ми ще проводимо, визначимо яка саме там речовина. Але бойова частина мала: не порівняти з бойовою частиною таких ракет як X-101 та X-22", – зазначив експерт.

Раніше речник Повітряних сил Ілля Євлаш заявив, що Сили оборони мають засоби, які можуть збивати "Циркони".

На LIGA.net вийшов великий текст про те, як Росія посилює балістичні атаки по Україні та що 25 березня по Києву вдарили, ймовірно, "Цирконами".

вийшов великий текст про те, як Росія посилює балістичні атаки по Україні та що 25 березня по Києву вдарили, ймовірно, "Цирконами". У Києві вранці 25 березня пролунали вибухи, російські окупанти атакували місто ракетами. За даними КМВА, внаслідок ракетної атаки на Київ зафіксовано падіння уламків у Печерському районі, пошкоджено житловий будинок.

До вечора у Києві завершили аварійно-рятувальні роботи після російської ракетної атаки. Загалом через РФ постраждали 10 людей.

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