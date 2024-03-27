Росія б'є "Цирконами". ЗСУ: Через дефіцит, ракета дуже швидка та потужна, але є чим її збивати

Ілля Євлаш (Фото: скриншот з відео)

Сили оборони мають засоби, що можуть збивати російські ракети "Циркон", якими ворог міг ударити по Києву 25 березня. Про це повідомив речник Повітряних сил Ілля Євлаш в ефірі Радіо Свобода та національного телемарафону.

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За його словами, ймовірне застосування "Цирконів" може говорити про дефіцит ракет інших типів у росіян, а також спосіб перевірки протиповітряної оборони України.

Він зазначив, що початково це протикорабельна ракета, яку запускають із комплексів "Бастіон" або "Бал".

"Це досить складна ракета, досить дорога, досить потужна. У тому числі це може бути як і певний експеримент – перевірити нашу систему ППО, де, що і як захищено, як прикрито, щоб надалі вже використовувати це при плануванні", — сказав Євлаш.

Військовий заявив, що швидкість гіперзвукової зброї – понад 5 махів, 1 мах – це близько 1200 км/год, а швидкість "Цирконів" – приблизно 8-9 махів.

"Неймовірно швидко. Однак коли ці ракети заходять на траєкторію, то швидкість падає. Вона стає дозвуковою. Десь 4,5 маху. Коли швидкість "Циркону" становить близько 4,5 маху, Україна застосовує протибалістичні комплекси для її збиття", – наголосив спікер ПС.

Російські загарбники могли вдарити ракетами проєкту 3М22 "Циркон" під час атаки на Київ 25 березня з експериментальною метою – аби відпрацювати певні питання щодо практичного запуску цього озброєння.

ДОВІДКА – протикорабельна крилата ракета з гіперзвуковою повітряно-реактивною рушійною установкою. З 2011 року перебуває на етапі розробки та випробувань у Росії. У січні 2020 року відбулося перше випробування ракети "Циркон" пусками з мішені на березі.



Дальність стрільби: на 600-1000 км. Висота польоту: 30-40 км. Швидкість польоту: до 8-9 мах. Маса бойової частини: до 400 кг. Комплекс "Утьос" (Об'єкт 100) – підземний ракетний комплекс, побудований у скелях неподалік Севастополя. 3М22 "Циркон" – протикорабельна крилата ракета з гіперзвуковою повітряно-реактивною рушійною установкою. З 2011 року перебуває на етапі розробки та випробувань у Росії. У січні 2020 року відбулося перше випробування ракети "Циркон" пусками з мішені на березі.Дальність стрільби: на 600-1000 км. Висота польоту: 30-40 км. Швидкість польоту: до 8-9 мах. Маса бойової частини: до 400 кг. Комплекс "Утьос" (Об'єкт 100) – підземний ракетний комплекс, побудований у скелях неподалік Севастополя.

На LIGA.net вийшов великий текст про те, як Росія посилює балістичні атаки по Україні та що 25 березня по Києву вдарили, ймовірно, "Цирконами".

У Києві вранці 25 березня пролунали вибухи, російські окупанти атакували місто ракетами. За даними КМВА, внаслідок ракетної атаки на Київ зафіксовано падіння уламків у Печерському районі, пошкоджено житловий будинок.

До вечора в Києві завершили аварійно-рятувальні роботи після російської ракетної атаки. Загалом через РФ постраждали 10 людей.

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