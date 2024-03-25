У Києві гримлять вибухи. Росія атакує балістичними ракетами: уламки пошкодили будинок

У Києві гримлять вибухи. Росія атакує балістичними ракетами: уламки пошкодили будинокдоповнено
У Києві вранці 25 березня пролунали вибухи, російські окупанти атакували місто ракетами. Про це повідомив кореспондент LIGA.net у місті.
Міська військова адміністрація повідомила про роботу протиповітряної оборони.
Начальник КМВА Сергій Попко закликав мешканців бути в укриттях.
У районі 10:30 у місті було чути кілька гучних вибухів.
Командування Повітряних сил писало про загрозу застосування балістичного озброєння з південного напрямку та польоту ракет на столицю.
ДОПОВНЕНО О 10:45. За попередньою інформацією начальника КМВА, внаслідок ракетної атаки на Київ зафіксовано падіння уламків у Печерському районі, пошкоджено житловий будинок.
"Оперативні служби слідують на місце пригоди. Дані уточнюються", – повідомив він.
Мер столиці Віталій Кличко повідомив про виклики екстрених служб у Печерський, Соломʼянський та Дніпровський райони столиці.
Також, за даними КМВА, у Голосіївському районі міста в лісосмузі виявлено уламки ракети. Попередньо, інформація щодо потерпілих та руйнування не надходила.
ДОПОВНЕНО ОБ 11:10. У Печерському районі Києва внаслідок падіння уламків ракети є руйнування в нежитловій триповерховій будівлі. Наразі виявили одну постраждалу, їй надали допомогу на місці.
- Вранці 22 березня російські загарбники здійснили масовану атаку на різні області України. Внаслідок удару по енергетичній інфраструктурі аварійні відключення світла розпочалися в Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Одеській, Кіровоградській, Полтавській та Сумській областях.
- 24 березня мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що наразі в місті у близько 40% будинків є електроенергія, проте неможливо сказати, коли повністю відновиться постачання: ситуація через удари загарбників є "дуже важкою".
- У Харкові та області вводиться графік погодинних відключень світла. У місті електрики не буде по шість годин на добу, в області – по дві.
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