У Києві гримлять вибухи. Росія атакує балістичними ракетами: уламки пошкодили будинок

Військові попереджали про загрозу удару балістичними ракетами з півдня

Київ (Фото: EPA/OLEG PETRAYSUK)

У Києві вранці 25 березня пролунали вибухи, російські окупанти атакували місто ракетами. Про це повідомив кореспондент LIGA.net у місті.

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Міська військова адміністрація повідомила про роботу протиповітряної оборони.

Начальник КМВА Сергій Попко закликав мешканців бути в укриттях.

У районі 10:30 у місті було чути кілька гучних вибухів.

Командування Повітряних сил писало про загрозу застосування балістичного озброєння з південного напрямку та польоту ракет на столицю.

ДОПОВНЕНО О 10:45. За попередньою інформацією начальника КМВА, внаслідок ракетної атаки на Київ зафіксовано падіння уламків у Печерському районі, пошкоджено житловий будинок.

"Оперативні служби слідують на місце пригоди. Дані уточнюються", – повідомив він.

Мер столиці Віталій Кличко повідомив про виклики екстрених служб у Печерський, Соломʼянський та Дніпровський райони столиці.

Також, за даними КМВА, у Голосіївському районі міста в лісосмузі виявлено уламки ракети. Попередньо, інформація щодо потерпілих та руйнування не надходила.

ДОПОВНЕНО ОБ 11:10. У Печерському районі Києва внаслідок падіння уламків ракети є руйнування в нежитловій триповерховій будівлі. Наразі виявили одну постраждалу, їй надали допомогу на місці.

Вранці 22 березня російські загарбники здійснили масовану атаку на різні області України. Внаслідок удару по енергетичній інфраструктурі аварійні відключення світла розпочалися в Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Одеській, Кіровоградській, Полтавській та Сумській областях.

24 березня мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що наразі в місті у близько 40% будинків є електроенергія, проте неможливо сказати, коли повністю відновиться постачання: ситуація через удари загарбників є "дуже важкою".

У Харкові та області вводиться графік погодинних відключень світла. У місті електрики не буде по шість годин на добу, в області – по дві.

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