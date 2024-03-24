У Харкові та області ввели погодинне відключення світла: графік

Вечірній Харків (Ілюстративний скриншот)

У Харкові та області вводиться графік погодинних відключень світла. У місті електрики не буде по шість годин на добу, в області – по дві. Про це повідомив голова обладміністрації Олег Синєгубов.

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За його словами, цей графік діятиме з 25 по 31 березня.

Для Харкова:

→ Шевченківський та Київський райони: з 9:00 до 15:00.

→ Слобідський, Основянський райони: з 15:00 до 21:00.

→ Салтівський, Немишлянський, Індустріальний райони: з 21:00 до 03:00

→ Холодногірський, Новобаварський райони: з 03:00 до 9:00.

Для області:

→ Мереф'янська територіальна громада, Люботинська ТГ: з 9:00 до 11:00;

→ Зміївська ТГ, Балакліївська ТГ: з 11:00 до 13:00;

→ Чугуївська ТГ, Ізюмська ТГ: з 13:00 до 15:00;

→ Богодухівська ТГ, Дергачівська ТГ: з 15:00 до 17:00.

Синєгубов наголосив, що це вимушений тимчасовий крок, який потрібен, аби якомога більше жителів області мала світло, а підприємства могли працювати.

Спеціалісти продовжують ліквідовувати наслідки російських прильотів, цілодобово ремонтувати інфраструктуру після ворожих обстрілів, підсумував посадовець.

Сьогодні ж мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що наразі у місті у близько 40% будинків є електроенергія, проте неможливо сказати, коли повністю відновиться постачання: ситуація через удари загарбників є "дуже важкою".

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Вранці 22 березня російські загарбники здійснили масовану атаку на різні області України.

Російська армія серед іншого завдала ракетного удару по греблі Дніпровської гідроелектростанції в Запоріжжі, працювали рятувальники та енергетики, щоб ліквідувати наслідки численних ударів.

Глава Укргідроенерго повідомив, що було два прямі влучання по ГЕС-1 та ГЕС-2, пошкодження серйозні.

Унаслідок російського удару по енергетичній інфраструктурі аварійні відключення світла розпочалися у Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Одеській, Кіровоградській, Полтавській та Сумській областях.

22 березня в Одесі під час повітряної тривоги пролунав вибух, згодом військові повідомили, що Росія вдарила балістичною ракетою "Іскандер-М", обійшлося без жертв.

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