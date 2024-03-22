Міненерго: РФ влаштувала масштабну атаку на енергетику, перебої зі світлом, проблеми із ЗАЕС
Російські окупанти влаштували наймасштабнішу атаку на українську енергетику за останній час вранці 22 березня. Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.
За його словами, загарбники хотіли не просто пошкодити, але й спробувати знову влаштувати масштабний блекаут в Україні.
Є прильоти та пошкодження об'єктів генерації, систем передавання та розподілу електроенергії у різних областях.
Через обстріл знеструмлено одну з ліній електропередач, яка живить Запорізьку атомну електростанцію.
У частині областей перебої зі світлом, енергетики вже працюють над відновленням.
Хроніку масованої атаки росіян можна прочитати за посиланням. У Запоріжжі після прильотів повністю перекрили ДніпроГЕС.
- Вранці 21 березня росіяни обстріляли Київ крилатими та балістичними ракетами. Є падіння уламків у кількох районах, горіли автомобілі.
- Внаслідок ракетної атаки на Київ згорів склад найбільшого онлайн-ритейлера України Rozetka.
- Також постраждала низка підприємств харчової промисловості, які забезпечують продовольчу безпеку столиці.
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