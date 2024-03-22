Міненерго: РФ влаштувала масштабну атаку на енергетику, перебої зі світлом, проблеми із ЗАЕС

Галущенко заявив, що росіяни спробували влаштувати масштабний збій у роботі енергосистеми

Герман Галущенко (Фото: Міненерго)

Російські окупанти влаштували наймасштабнішу атаку на українську енергетику за останній час вранці 22 березня. Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

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За його словами, загарбники хотіли не просто пошкодити, але й спробувати знову влаштувати масштабний блекаут в Україні.

Є прильоти та пошкодження об'єктів генерації, систем передавання та розподілу електроенергії у різних областях.

Через обстріл знеструмлено одну з ліній електропередач, яка живить Запорізьку атомну електростанцію.

У частині областей перебої зі світлом, енергетики вже працюють над відновленням.

Хроніку масованої атаки росіян можна прочитати за посиланням. У Запоріжжі після прильотів повністю перекрили ДніпроГЕС.

Вранці 21 березня росіяни обстріляли Київ крилатими та балістичними ракетами. Є падіння уламків у кількох районах, горіли автомобілі.

Внаслідок ракетної атаки на Київ згорів склад найбільшого онлайн-ритейлера України Rozetka.

Також постраждала низка підприємств харчової промисловості, які забезпечують продовольчу безпеку столиці.

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