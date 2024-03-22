Вибухи у Дніпрі, почалися перебої зі світлом, Росія б'є "Кинджалами". Прильоти під Вінницею

Дніпро (Фото: скріншот з відео)

Російські окупанти завдали ударів по Дніпру та Вінницькій області вранці 22 березня. Про вибухи у Дніпрі повідомив співрозмовник LIGA.net в обласному центрі.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, вибухи в місті лунали близько 05:00.

Було помічено перебої зі світлом.

Повітряні сили попереджали про рух крилатих ракет Х-101 та аеробалістичних "Кинджалів" на місто.

Голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов також написав про приліт по об'єкту критичної інфраструктури, ворог застосував гібридну тактику дронів-камікадзе та крилатих ракет.

Хроніку масованої атаки росіян можна прочитати за посиланням.

Вранці 21 березня росіяни обстріляли Київ крилатими та балістичними ракетами. Було падіння уламків у кількох районах, горіли автомобілі.

Внаслідок ракетної атаки на Київ згорів склад найбільшого онлайн-ретейлера України Rozetka.

Також постраждала низка підприємств харчової промисловості, які забезпечують продовольчу безпеку столиці.

Дивіться також: Мобільна група Сухопутних військ збила російську крилату ракету з кулемета – відео