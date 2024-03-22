Вибухи у Дніпрі, почалися перебої зі світлом, Росія б'є "Кинджалами". Прильоти під Вінницею
Російські окупанти завдали ударів по Дніпру та Вінницькій області вранці 22 березня. Про вибухи у Дніпрі повідомив співрозмовник LIGA.net в обласному центрі.
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За його словами, вибухи в місті лунали близько 05:00.
Було помічено перебої зі світлом.
Повітряні сили попереджали про рух крилатих ракет Х-101 та аеробалістичних "Кинджалів" на місто.
Голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов також написав про приліт по об'єкту критичної інфраструктури, ворог застосував гібридну тактику дронів-камікадзе та крилатих ракет.
Хроніку масованої атаки росіян можна прочитати за посиланням.
- Вранці 21 березня росіяни обстріляли Київ крилатими та балістичними ракетами. Було падіння уламків у кількох районах, горіли автомобілі.
- Внаслідок ракетної атаки на Київ згорів склад найбільшого онлайн-ретейлера України Rozetka.
- Також постраждала низка підприємств харчової промисловості, які забезпечують продовольчу безпеку столиці.
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