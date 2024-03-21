У Києві через ракетний удар російських окупантів вранці 21 березня постраждав історичний будинок заводу "Укркабель" на розі вулиць Нагірної та Овруцької. Відео з місця подій опублікувала Київська міська військова адміністрація.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Під час атаки росіян один з уламків ракети впав перед будинком, на дорозі утворилася величезна вирва.

Інший влучив прямо у квартиру, почалася пожежа, у житлі на момент удару людей не було.

Будівлю звели у стилі радянського неокласицизму у 1938—1940 роках. Проєкт споруди розробили у майстерні "Київміськпроєкту". Будинок проєктували так, щоб силует було видно з Куренівки. Його збудували з червоної цеглини, через що стали називати "Червоним будинком". Він мав восьмиповерхову кутову секцію з вежею та шпилем.

Будинок "Укркабель" став одним із найбільших житлових будинків кінця 1930-х – початку 1940-х років. На думку дослідників, він виступає архітектурним акцентом місцевості та відіграє велике містобудівне значення.

У 2015 році експертна група науково-дослідного інституту Пам'ятноохоронних досліджень закликала внести будинок до реєстру щойно виявлених об'єктів культурної спадщини місцевого значення.

Фото наслідків удару по Києву можна переглянути за посиланням. Загалом росіяни запустили по столиці 31 крилату та балістичну ракету, протиповітряна оборона збила всі цілі.

У Харкові під час повітряної тривоги вдень 20 березня було чути вибух, пізніше мер повідомив про "дуже велику" пожежу.

Як з'ясувалося, росіяни вдарили по друкарні та цеху з виробництва меблів та лакофарбової продукції. Пошкоджено восьмиповерхівку.

Станом на вечір було відомо про п'ятьох загиблих і таку ж кількість зниклих безвісти. Ще дев'ятеро людей отримали поранення.

Читайте також: Київ. Росія вдарила "Кинджалами" та ракетами Х-101 з Ту-95МС: руйнування, пожежі та поранені