В Киеве из-за ракетного удара российских оккупантов утром 21 марта пострадал исторический дом завода "Укркабель" на углу улиц Нагорной и Овручской. Видео с места событий опубликовала Киевская городская военная администрация.

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При атаке россиян один из обломков ракеты упал перед домом, на дороге образовалась огромная воронка.

Другой попал прямо в квартиру, начался пожар, в жилище на момент удара людей не было.

Здание построили в стиле советского неоклассицизма в 1938—1940 годах. Проект сооружения разработали в мастерской "Киевгорпроекта". Дом проектировали так, чтобы силуэт был виден с Куреневки. Его построили из красного кирпича, из-за чего стали называть "Красным домом". Он имел восьмиэтажную угловую секцию с башней и шпилем.

Дом "Укркабель" стал одним из самых больших жилых домов конца 1930-х – начала 1940-х годов. По мнению исследователей, он выступает архитектурным акцентом местности и играет большое градостроительное значение.

В 2015 году экспертная группа научно-исследовательского института Памятноохранных исследований призвала внести дом в реестр только что обнаруженных объектов культурного наследия местного значения.

Фото последствий удара по Киеву можно посмотреть по ссылке. Всего россияне запустили по столице 31 крылатую и баллистическую ракету, противовоздушная оборона сбила все цели.

В Харькове во время воздушной тревоги днем 20 марта был слышен взрыв, позже мэр сообщил об "очень большом" пожаре.

Как выяснилось, россияне ударили по типографии и цеху по производству мебели и лакокрасочной продукции. Повреждена восьмиэтажка.

По состоянию на вечер было известно о пяти погибших и таком же количестве пропавших без вести. Еще девять человек получили ранения.

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