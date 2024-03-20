В Харькове прилет по типографии и мебельному цеху, задело многоэтажку, трое погибших: фото
В Харькове россияне ударили по типографии и цеху по производству мебели и лакокрасочной продукции. Об этом сообщил начальник следственного управления Харьковской областной полиции Сергей Болвинов.
По его словам, около 13:00 оккупанты обстреляли областной центр, повреждены восьмиэтажный дом и производственный цех в Холодногорском районе.
Начался пожар на площади более 1000 кв м.
Погибли три человека, пятеро получили ранения, среди пострадавших сотрудники предприятия, двое из них в тяжелом состоянии.
Спасательная операция и ликвидация пожара продолжается.
"К сожалению, количество жертв и пострадавших может быть больше. Находитесь в укрытиях – сохраняется угроза повторного обстрела", — заявил Болвинов.
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