В Харькове прилет по типографии и мебельному цеху, задело многоэтажку, трое погибших: фото

В результате ракетного удара россиян по Харькову погибли три человека, еще пятеро получили ранения

Пострадавший в Харькове (Фото: ГУНП)

В Харькове россияне ударили по типографии и цеху по производству мебели и лакокрасочной продукции. Об этом сообщил начальник следственного управления Харьковской областной полиции Сергей Болвинов.

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По его словам, около 13:00 оккупанты обстреляли областной центр, повреждены восьмиэтажный дом и производственный цех в Холодногорском районе.

Начался пожар на площади более 1000 кв м.

Погибли три человека, пятеро получили ранения, среди пострадавших сотрудники предприятия, двое из них в тяжелом состоянии.

Спасательная операция и ликвидация пожара продолжается.

"К сожалению, количество жертв и пострадавших может быть больше. Находитесь в укрытиях – сохраняется угроза повторного обстрела", — заявил Болвинов.

В Кривом Роге Днепропетровской области вечером 12 марта раздался взрыв. В результате вражеской ракетной атаки произошел пожар в многоэтажке. Впоследствии стало известно, что в городе загорелись два дома – пяти- и девятиэтажка. Вечером стало известно о 38 раненых, среди них десять детей.

15 марта российские оккупанты ударили ракетами С-300 по поселку Золочев Харьковской области, уничтожены помещения общежития и скорые.

В ночь на 18 марта российские оккупационные войска атаковалиУкраину 22 ударными беспилотниками, силам противовоздушной обороны удалось сбить 17 из них.

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