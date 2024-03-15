РФ ударила из С-300 по Золочеву под Харьковом: уничтожены помещения общежития и скорые

Обошлось без пострадавших, но уничтожены помещение общежития, пункт экстренной медицинской помощи, машины скорой

С-300 (Иллюстративное фото - Flickr/Military Armed Forces)

Российские оккупанты ударили ракетами С-300 по поселку Золочев Харьковской области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

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Удар был нанесен в 16:20, в результате обстрела уничтожены помещения общежития и пункт экстренной медицинской помощи. Повреждено помещение золочевской больницы.

Также Синегубов сообщил, что уничтожены два автомобиля бригады скорой, еще два – частично повреждены.

Обошлось без пострадавших.

Карта DeepState