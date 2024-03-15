В Одессе прогремело несколько взрывов. Военные предупреждали о пуске ракет
Одесса (Фото: скриншот с видео)

В Одессе утром 15 марта прогремели несколько взрывов. Об этом сообщил корреспондент LIGA.net в областном центре.

По его словам, взрывы были слышны около 11:04.

Воздушная тревога в области была объявлена за несколько минут до этого.

Глава военной администрации Олег Кипер призвал одесситов не выходить из укрытий до отбоя. 

Командование Воздушных сил писало о движении ракеты на Одессу. 

Украинский канал "Николаевский Ванек", который, как считается, связан с военными на юге, заявлял о пуске баллистики из временно оккупированного Крыма. 

  • По информации КГВА, в ночь на 15 марта, РФ атаковала Киев с полуночи, а противовоздушная оборона уничтожила еще в окрестностях города около полутора десятков беспилотников типа Shahed. 
  • Также этой ночью взрывы прогремели в Хмельницкой области, где силы ПВО уничтожили два беспилотника, пострадавших и разрушений нет.
  • В ночь на 15 марта ВС ВСУ сбили 27 ударных БпЛА Shahed, которыми атаковала армия России. Также враг бил зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 и ракетой Х-59. 

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