В Одессе прогремело несколько взрывов. Военные предупреждали о пуске ракет

Мониторинговые паблики писали о пуске баллистических ракет из Крыма

Одесса (Фото: скриншот с видео)

В Одессе утром 15 марта прогремели несколько взрывов. Об этом сообщил корреспондент LIGA.net в областном центре.

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По его словам, взрывы были слышны около 11:04.

Воздушная тревога в области была объявлена за несколько минут до этого.

Глава военной администрации Олег Кипер призвал одесситов не выходить из укрытий до отбоя.

Командование Воздушных сил писало о движении ракеты на Одессу.

Украинский канал "Николаевский Ванек", который, как считается, связан с военными на юге, заявлял о пуске баллистики из временно оккупированного Крыма.

По информации КГВА, в ночь на 15 марта, РФ атаковала Киев с полуночи, а противовоздушная оборона уничтожила еще в окрестностях города около полутора десятков беспилотников типа Shahed.

Также этой ночью взрывы прогремели в Хмельницкой области, где силы ПВО уничтожили два беспилотника, пострадавших и разрушений нет.

В ночь на 15 марта ВС ВСУ сбили 27 ударных БпЛА Shahed, которыми атаковала армия России. Также враг бил зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 и ракетой Х-59.

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