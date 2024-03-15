В Одесі лунають вибухи. Військові попереджали про пуск ракет, пишуть про балістику з Криму

В Одесі лунають вибухи. Військові попереджали про пуск ракет, пишуть про балістику з Кримудоповнено
Дмитро Гриниченко
Редактор новин
Артем Джеріпа
Редактор новин
В Одесі вранці 15 березня пролунало кілька вибухів. Про це повідомив кореспондент LIGA.net у обласному центрі.
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За його словами, вибухи було чутно близько 11:04.
Повітряна тривога в області була оголошена за кілька хвилин до цього.
Голова військової адміністрації Олег Кіпер закликав одеситів не виходити з укриття до відбою.
Командування Повітряних сил писало про рух ракети на Одесу.
Український канал "Николаевский Ванек", який, як вважається, пов'язаний із військовими на півдні, заявляв про пуск балістики з тимчасово окупованого Криму.
ОНОВЛЕНО об 11:23. Близько 11:21 у місті пролунали повторні вибухи.
- За інформацією КМВА, вночі проти 15 березня РФ атакувала Київ з опівночі, а протиповітряна оборона знищила ще на околицях міста приблизно півтора десятка безпілотників типу Shahed.
- Також цієї ночі вибухи пролунали на Хмельниччині, де сили ППО знищили два безпілотники, постраждалих чи руйнувань немає.
- У ніч проти 15 березня ПС ЗСУ збили 27 ударних БпЛА Shahed, якими атакувала армія Росії. Також ворог бив зенітними керованими ракетами С-300/С-400 та ракетою Х-59.
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