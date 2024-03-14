У Вінницькій області "шахед" влучив у житловий будинок, троє поранених

"Шахед" (Ілюстративне фото)

Ввечері 14 березня Росія вдарила дроном-камікадзе по житловому будинку у Вінницькій області, внаслідок чого троє людей дістали поранення. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.

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За словами очільника Вінницької ОВА Сергія Борзова, трьох постраждалих госпіталізували. На місці працюють відповідні служби.

Повітряну тривогу в області оголосили о 20:28. Згодом Повітряні сили ЗСУ попередили про рух ворожих безпілотників у різних районах Вінницької області.

Глава ОВА закликав людей перебувати у безпечних місцях до відбою, а також не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Раніше стало відомо про прильоти "шахедів" у Сумах, Шостці, Тростянці та Білопіллі. Під удар потрапила цивільна інфраструктура.

У Кривому Розі Дніпропетровської області ввечері 12 березня пролунав вибух. Унаслідок ворожої ракетної атаки сталася пожежа в багатоповерхівці. Згодом стало відомо, що в місті загорілися два будинки – п'яти- та дев'ятиповерхівка.

Увечері стало відомо про 38 поранених, серед них десятеро дітей. Поки що відомо про п'ятьох загиблих.

Вночі 13 березня загарбники атакували Суми дронами-камікадзе типу Shahed – влучили безпілотником у п'ятиповерховий будинок. Обладміністрація повідомила про пошкодження 30 квартир, 15 із яких зруйновано повністю.

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