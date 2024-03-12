Президент Володимир Зеленський відреагував на російські ракетні удари по Кривому Рогу, в результаті яких є влучання у п'ятиповерховий і дев’ятиповерховий будинки. У вечірньому відеозверненні він пообіцяв, що росіяни отримають втрати у відповідь.

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Зеленський наголосив, що наразі у Кривому Розі ще триває рятувальна операція. Зруйновано частину дев'ятиповерхового будинку, перекриття між поверхами, була пожежа.

На момент відеозвернення Зеленського було відомо про трьох загиблих та 38 постраждалих, серед яких 10 дітей.

"Ми будемо завдавати російській державі втрат у відповідь – цілком справедливо. Вони у Кремлі повинні привчитися до того, що терор для них не буває безкарним. Цих хворих уже нічого не вилікує від зла, але втрати вони відчують", – заявив Зеленський.

Він запевнив, що РФ буде втрачати – і тільки це може зробити її безпечною для сусідніх держав.

Президент також повідомив, що заслухав сьогодні звіт головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, який зараз перебуває на фронті, щодо дій Сил оборони на полі бою, дій розвідників та досягнень українських дронів.

Він наголосив, що "є потрібна для України динаміка дій".

"Також сьогодні отримав попередні результати щодо застосування наших дронів від Збройних Сил, ГУР та СБУ. Думаю, усі бачать, що наші дрони працюють. І працюють далекобійно. Наша далекобійність – це реальне наближення безпеки для всіх", – заявив президент.

Вранці 12 березня стало відомо про дронову атаку на Нижньогородський НПЗ – один з найбільших у РФ. Підприємство належить компанії Лукойл – другій за видобутком нафти у країні-агресорці.

За даними Reuters, найбільший НПЗ Лукойлу внаслідок атаки дронів втратив половину потужності.

Співрозмовник LIGA.net у Силах безпеки та оборони повідомив, що за атакою на нафтозавод стоїть ГУР.

у Силах безпеки та оборони повідомив, що за атакою на нафтозавод стоїть ГУР. Крім НПЗ у місті Кстово, дрони сьогодні атакували нафтобазу "Орелнафтопродукт".

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