Президент Владимир Зеленский отреагировал на российские ракетные удары по Кривому Рогу, в результате которых есть попадания в пятиэтажный и девятиэтажный дома. В вечернем видеообращении он пообещал, что россияне получат потери в ответ.

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Зеленский подчеркнул, что в Кривом Роге еще продолжается спасательная операция. Разрушена часть девятиэтажного дома, перекрытие между этажами, был пожар.

На момент видеообращения Зеленского было известно о трех погибших и 38 пострадавших, среди которых 10 детей.

"Мы будем наносить российскому государству потери в ответ – вполне справедливо. Они в Кремле должны приучиться к тому, что террор для них не бывает безнаказанным. Этих больных уже ничего не вылечит от зла, но потери они ощутят", – заявил Зеленский.

Он заверил, что РФ будет терять – и только это может сделать ее безопасной для соседних государств.

Президент также сообщил, что заслушал сегодня отчет находящегося в данный момент на фронте главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о действиях Сил обороны на поле боя, действиях разведчиков и достижениях украинских дронов.

Он отметил, что "есть нужная для Украины динамика действий".

"Также сегодня получил предварительные результаты по применению наших дронов от Вооруженных Сил, ГУР и СБУ. Думаю, все видят, что наши дроны работают. И работают дальнобойно. Наша дальнобойность – это реальное приближение безопасности для всех", – заявил президент.

Утром 12 марта стало известно о дроновой атаке на Нижегородский НПЗ – один из крупнейших в РФ. Предприятие принадлежит компании Лукойл – второй по добыче нефти в России.

По данным Reuters, крупнейший НПЗ Лукойла в результате атаки дронов потерял половину мощности.



Собеседник LIGA.net в Силах безопасности и обороны сообщил, что за атакой на нефтезавод стоит ГУР.

в Силах безопасности и обороны сообщил, что за атакой на нефтезавод стоит ГУР. Кроме НПЗ в городе Кстово, дроны сегодня атаковали нефтебазу "Орелнефтепродукт".

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