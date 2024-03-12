Зеленський: Будуємо три лінії оборони на сході, півдні та півночі, ядро армії Росії знищено

Володимир Зеленський (Фото: EPA/MALTON DIBRA)

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна посилила будівництво нових ліній оборони на всіх ключових напрямках. Про це він повідомив в інтерв'ю французьким виданням BMF TV та Le Monde.

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За його словами, Україна будує три лінії оборони в окремих областях та на контактних лініях.

Він зазначив, що йдеться про фортифікації на сході, півдні та півночі.

Зеленський наголосив, що ніхто не говорить про наступ росіян з Білорусі.

"Ми вважаємо, що ядро російської армії було знищено, але ми для себе будуємо фортифікаційні споруди. Це окрема велика робота", – сказав президент.

Раніше Зеленський заявив, що Україна зводить лінії оборони завдовжки 2000 кілометрів.

30 листопада 2023 року президент Зеленський наказав побудувати велику мережу укріплень, щоб допомогти військам утримувати оборону.

7 грудня Кабмін виділив 788 млн грн на фортифікації та розмінування.

29 лютого 2024 року представник Східного угруповання військ Ілля Євлаш повідомив, що в районі Часового Яру збудовано кілька ліній оборони, які дозволять стримувати росіян протягом тривалого часу.

За словами Євлаша, українським військовим потрібно більше будівельних матеріалів та спеціальної техніки для більш ефективного зміцнення ліній оборони на фронті.

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