Зеленський: Будуємо три лінії оборони на сході, півдні та півночі, ядро армії Росії знищено
Володимир Зеленський (Фото: EPA/MALTON DIBRA)

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна посилила будівництво нових ліній оборони на всіх ключових напрямках. Про це він повідомив в інтерв'ю французьким виданням BMF TV та Le Monde.

За його словами, Україна будує три лінії оборони в окремих областях та на контактних лініях.

Він зазначив, що йдеться про фортифікації на сході, півдні та півночі.

Зеленський наголосив, що ніхто не говорить про наступ росіян з Білорусі.

"Ми вважаємо, що ядро російської армії було знищено, але ми для себе будуємо фортифікаційні споруди. Це окрема велика робота", – сказав президент.

Раніше Зеленський заявив, що Україна зводить лінії оборони завдовжки 2000 кілометрів.

  • 30 листопада 2023 року президент Зеленський наказав побудувати велику мережу укріплень, щоб допомогти військам утримувати оборону.
  • 7 грудня Кабмін виділив 788 млн грн на фортифікації та розмінування.
  • 29 лютого 2024 року представник Східного угруповання військ Ілля Євлаш повідомив, що в районі Часового Яру збудовано кілька ліній оборони, які дозволять стримувати росіян протягом тривалого часу.
  • За словами Євлаша, українським військовим потрібно більше будівельних матеріалів та спеціальної техніки для більш ефективного зміцнення ліній оборони на фронті.

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