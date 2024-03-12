Зеленский: Строим три линии обороны на востоке, юге и севере, ядро армии России уничтожено

Владимир Зеленский (Фото: EPA/MALTON DIBRA)

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина усилила строительство новых линий обороны на всех ключевых направлениях. Об этом он сообщил в интервью французским изданиям BMF TV и Le Monde.

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По его словам, Украина строит три линии обороны в отдельных областях и на контактных линиях.

Он отметил, что речь идет о фортификациях на востоке, юге и севере.

Зеленский подчеркнул, что никто не говорит о наступлении россиян из Беларуси.

"Мы считаем, что ядро российской армии было уничтожено, но, тем не менее, мы для себя строим фортификационные сооружения. Это отдельная большая работа", — сказал президент.

Ранее Зеленский заявил, что Украина строит линии обороны длиной в 2000 километров.

30 ноября 2023 года президент Зеленский приказал построить большую сеть укреплений, чтобы помочь войскам удерживать оборону.

7 декабря Кабмин выделил 788 млн грн на фортификации и разминирование.

29 февраля 2024 года представитель Восточной группировки войск Илья Евлаш сообщил, что в районе Часового Яра построено несколько линий обороны, которые позволят сдерживать россиян в течение длительного времени.

По словам Евлаша, украинским военным необходимо больше строительных материалов и специальной техники для более эффективного укрепления линий обороны на фронте.

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