Зеленський: Потрібно посилювати захисні лінії. Шукаємо фінансування
Президент Володимир Зеленський провів оперативну нараду з військовими у Запоріжжі, а також загальнодержавну нараду щодо зміцнення української фортифікації на всіх напрямках. Про це він сказав у вечірньому відеозверненні.
Він наголосив, що зміцнення передусім важливе на таких напрямках:
→ Авдіївський, Мар'їнський та інші напрямки на Донеччині;
→ Куп'янський напрямок на Харківщині;
→ Оборонна лінія Куп'янськ-Лиман.
"І вся Харківщина, і Сумщина, і Чернігівщина, і Київська, і Рівненська області, і Волинь. І також південь – Херсонська область", – додав він.
Читайте також: Зеленський відвідав передовий командний пункт на Куп'янському напрямку – відео
Зеленський зазначив, що під час наради були доповіді усіх відповідних військових керівників. Було обговорено залучення ресурсів, мотивації зокрема, і приватного бізнесу в цій роботі, фінансування, додав президент.
Окрім цього, також темою нарад стало будівництво укриттів у школах на Запоріжжі, аби діти могли навчатись у змішаному форматі, ходити на уроки офлайн.
- Міноборони планує перевести ЗСУ на забезпечення українського виробництва.
- Відомство вперше закупить навушники для ЗСУ. Волонтерка пояснила, чому це важливо.
- 24 листопада стало відомо, що в Україні вивчатимуть проблемні питання та контролюватимуть будівництво фортифікацій на фронті.
Читайте також: Зеленський поговорив з Шольцем та Сунаком: попросив про посилення ППО