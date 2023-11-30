Зеленський: Потрібно посилювати захисні лінії. Шукаємо фінансування

Президент Зеленський провів оперативну нараду з військовими у Запоріжжі, а також загальнодержавну нараду щодо зміцнення української фортифікації на всіх напрямках

Володимир Зеленський (Фото: скриншот)

Президент Володимир Зеленський провів оперативну нараду з військовими у Запоріжжі, а також загальнодержавну нараду щодо зміцнення української фортифікації на всіх напрямках. Про це він сказав у вечірньому відеозверненні.

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Він наголосив, що зміцнення передусім важливе на таких напрямках:

→ Авдіївський, Мар'їнський та інші напрямки на Донеччині;

→ Куп'янський напрямок на Харківщині;

→ Оборонна лінія Куп'янськ-Лиман.

"І вся Харківщина, і Сумщина, і Чернігівщина, і Київська, і Рівненська області, і Волинь. І також південь – Херсонська область", – додав він.

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Зеленський зазначив, що під час наради були доповіді усіх відповідних військових керівників. Було обговорено залучення ресурсів, мотивації зокрема, і приватного бізнесу в цій роботі, фінансування, додав президент.

Окрім цього, також темою нарад стало будівництво укриттів у школах на Запоріжжі, аби діти могли навчатись у змішаному форматі, ходити на уроки офлайн.

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