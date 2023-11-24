В Україні змінять будівництво фортифікацій на фронті: деталі від Міноборони

В Україні вивчатимуть проблемні питання та контролюватимуть будівництво фортифікацій на фронті. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони.

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Відомство заявляє, що міжвідомча група працюватиме цілодобово в режимі оперативного штабу — таке рішення ухвалили на зустрічі глави Міноборони Рустема Умєрова та віцепрем'єра Михайла Федорова.

Орган координуватиме військових та органи виконавчої влади в питанні будівництва фортифікацій. Планується реформа, яка визначить зони відповідальності – на першій лінії оборони окопуються військові, а на другій та третій – державна агенція відновлення та приватні компанії.

Також до групи увійде волонтерська бізнес-спільнота, яка даватиме кошти для будівництва фортифікацій на найгарячіших ділянках фронту.

Для впровадження нових підходів уряду запропонують затвердити нову модель зі зведення фортифікацій, до якої залучать ресурси держагентства відновлення, обласних адміністрацій та приватників.

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