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В Украине изменят строительство фортификаций на фронте: детали от Минобороны

Цей матеріал також доступний українською
24.11.2023, 13:34
В Украине изменят строительство фортификаций на фронте: детали от Минобороны - Фото
Инженерные войска ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

В Украине будут изучать проблемные вопросы и контролировать строительство фортификаций на фронте. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

Ведомство заявляет, что межведомственная группа будет работать круглосуточно в режиме оперативного штаба — такое решения приняли на встрече главы Минобороны Рустема Умерова и вице-премьера Михаила Федорова.

Орган будет координировать военных и органы исполнительной власти по вопросу строительства фортификаций. Планируется реформа, которая определит зоны ответственности — на первой линии обороны окапываются военные, а на второй и третьей — государственное агентство восстановления и частные компании. 

Также в группу войдет волонтерское бизнес-сообщество, которое будет давать средства для строительства фортификаций на самых горячих участках фронта. 

Для внедрения новых подходов правительству будет предложено утвердить новую модель по возведению фортификаций, к которой привлекут ресурсы госагентства восстановления, областных администраций и частников. 

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Дмитрий Гриниченко
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