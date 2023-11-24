В Украине изменят строительство фортификаций на фронте: детали от Минобороны
В Украине будут изучать проблемные вопросы и контролировать строительство фортификаций на фронте. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны.
Ведомство заявляет, что межведомственная группа будет работать круглосуточно в режиме оперативного штаба — такое решения приняли на встрече главы Минобороны Рустема Умерова и вице-премьера Михаила Федорова.
Орган будет координировать военных и органы исполнительной власти по вопросу строительства фортификаций. Планируется реформа, которая определит зоны ответственности — на первой линии обороны окапываются военные, а на второй и третьей — государственное агентство восстановления и частные компании.
Также в группу войдет волонтерское бизнес-сообщество, которое будет давать средства для строительства фортификаций на самых горячих участках фронта.
Для внедрения новых подходов правительству будет предложено утвердить новую модель по возведению фортификаций, к которой привлекут ресурсы госагентства восстановления, областных администраций и частников.
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