Минобороны впервые закупит наушники для ВСУ. Волонтер объяснила, почему это важно
Министерство обороны впервые приняло решение о закупке активных наушников для украинских военнослужащих. Об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства.
Кроме того, будут закуплены бронежилеты и шлемы, добавили в Минобороны.
В общем, планируют закупить:
→ 15 000 активных наушников;
→ 15 000 бронежилетов VI класса защиты;
→ 5000 боевых баллистических шлемов с высокой обрезкой, не ниже класса III.
Ведомство добавило, что об оглашении тендеров на платформе электронных закупок Prozorro сообщат дополнительно.
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По словам волонтера и члена Общественного антикоррупционного совета при Минобороны Даны Яровой, сейчас активные армейские наушники — необходимый элемент экипировки согласно стандартам НАТО.
Такое оборудование защищает бойца от громких взрывов, что в некоторых случаях позволяет предотвратить контузию.
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