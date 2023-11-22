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Минобороны впервые закупит наушники для ВСУ. Волонтер объяснила, почему это важно

Цей матеріал також доступний українською
22.11.2023, 21:35
Минобороны впервые закупит наушники для ВСУ. Волонтер объяснила, почему это важно - Фото
ВСУ (Фото: Facebook, Генеральный штаб)

Министерство обороны впервые приняло решение о закупке активных наушников для украинских военнослужащих. Об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства.

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Кроме того, будут закуплены бронежилеты и шлемы, добавили в Минобороны.

В общем, планируют закупить:

→ 15 000 активных наушников;
→ 15 000 бронежилетов VI класса защиты;
→ 5000 боевых баллистических шлемов с высокой обрезкой, не ниже класса III.

Ведомство добавило, что об оглашении тендеров на платформе электронных закупок Prozorro сообщат дополнительно.

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По словам волонтера и члена Общественного антикоррупционного совета при Минобороны Даны Яровой, сейчас активные армейские наушники — необходимый элемент экипировки согласно стандартам НАТО.

Такое оборудование защищает бойца от громких взрывов, что в некоторых случаях позволяет предотвратить контузию.

  • В октябре 2023 стало известно, что в Министерстве обороны Украины был создан медицинский департамент, который будет регулировать и проводить стандартизацию турникетов и медицинских аптечек военных.
  • 5 ноября Минобороны утвердило концепцию военной кадровой политики до 2028 года, предусматривающую отказ от призыва.
  • 10 ноября сообщалось, что новое закупочное агентство Министерства обороны планирует, что одной из первых его закупок будут турникеты.
Ульяна Кричковская
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