Минобороны впервые закупит наушники для ВСУ. Волонтер объяснила, почему это важно

Министерство обороны впервые приняло решение о закупке активных наушников для украинских военнослужащих. Об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства.

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Кроме того, будут закуплены бронежилеты и шлемы, добавили в Минобороны.

В общем, планируют закупить:

→ 15 000 активных наушников;

→ 15 000 бронежилетов VI класса защиты;

→ 5000 боевых баллистических шлемов с высокой обрезкой, не ниже класса III.

Ведомство добавило, что об оглашении тендеров на платформе электронных закупок Prozorro сообщат дополнительно.

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По словам волонтера и члена Общественного антикоррупционного совета при Минобороны Даны Яровой, сейчас активные армейские наушники — необходимый элемент экипировки согласно стандартам НАТО.

Такое оборудование защищает бойца от громких взрывов, что в некоторых случаях позволяет предотвратить контузию.

В октябре 2023 стало известно, что в Министерстве обороны Украины был создан медицинский департамент, который будет регулировать и проводить стандартизацию турникетов и медицинских аптечек военных.

5 ноября Минобороны утвердило концепцию военной кадровой политики до 2028 года, предусматривающую отказ от призыва.

10 ноября сообщалось, что новое закупочное агентство Министерства обороны планирует, что одной из первых его закупок будут турникеты.

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