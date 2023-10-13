Минобороны создало меддепартамент. ВСУ получат турникеты и аптечки по новым стандартам

В Министерстве обороны Украины создан медицинский департамент, который будет регулировать и проводить стандартизацию турникетов и медицинских аптечек военных. Об этом заявила заместитель министра обороны Наталья Калмыкова в эфире национального телемарафона.

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"Сейчас уже подписан приказ министра о создании медицинского департамента, и это первый шаг, чтобы Министерство начало осуществлять свою регуляторную функцию. У нас есть утвержденный состав аптечек, но по качеству в настоящее время в Украине отсутствует процедура, отсутствуют необходимые технические средства для того, чтобы определять качество того или иного компонента в составе аптечек", — сказала она.

По ее словам, в настоящее время прорабатывается стандартизация средств предоставления неотложной боевой помощи, "в первую очередь, с точки зрения турникетов".

"И вместе с тем, мы прорабатываем с западными партнерами возможность такого быстрого решения по подтверждению качества производимых в Украине турникетов теми институтами, которые обеспечивают соблюдение качества в США", — подчеркнула Калмыкова.

На вопрос журналистов о времени запуска вышесказанного алгоритма контроля качества за медицинскими средствами, заместитель министра заявила: "Мы надеемся, что это будет в ближайшие недели".

Калмыкова подчеркнула, что был проведен аудит на определение качества в отношении тех аптечек и турникетов, которые поступили в воинские части. Однако проведенный аудит означает, что их проверяли "не имея стандартов".

"При наличии стандартов, те партии, которые поступили от государства, в том числе по МТД [материально-технической помощи], будут проверены. В случае, если они не будут соответствовать стандартам, мы могли бы их изъять и заменить на качественные", — добавила она.

1 августа 2023 года нардеп Соломия Бобровская сообщила, что командование Медсил ВСУ не провело закупки аптечек, не разработало требования и критерии оценки их качества.

28 сентября эксперт по тактической медицине Федор Сердюк заявил, что система тактической медицины нуждается в перезагрузке управленческой структуры.

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