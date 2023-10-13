Міноборони створило меддепартамент. ЗСУ отримуватимуть турнікети та аптечки за новими стандартами
У Міністерстві оборони України було створено медичний департамент, який буде регулювати та проводити стандартизацію турнікетів та медичних аптечок військових. Про це заявила заступниця міністра оборони Наталія Калмикова в ефірі національного телемарафону.
"Зараз вже підписаний наказ міністра про створення медичного департаменту, і це — перший крок, щоб Міністерство почало здійснювати свою регуляторну функцію. У нас є затверджений склад аптечок, але щодо якості наразі в Україні відсутня процедура, відсутні необхідні технічні засоби для того, щоб визначати якість того чи іншого компонента у складі аптечок", – сказала вона.
За її словами, наразі опрацьовується стандартизація засобів надання невідкладної бойової допомоги, "в першу чергу, з точки зору турнікетів".
"І разом із тим, ми опрацьовуємо із західними партнерами можливість такого швидкого рішення щодо підтвердження якості тих турнікетів, що виробляються в Україні, тими інституціями, які забезпечують дотримання якості в США", – підкреслила Калмикова.
На запитання журналістів про термін запуску вищесказаного алгоритму контролю якості за медичними засобами, заступниця міністра заявила: "Ми сподіваємося, що це буде найближчими тижнями".
Калмикова підкреслила, що було проведено аудит на визначення якості щодо тих аптечок і турнікетів, які надійшли до військових частин. Однак проведений аудит означає, що їх перевіряли "не маючи стандартів".
"За наявності стандартів, ті партії, які надійшли від держави, зокрема за МТД [матеріально-технічною допомогою], будуть перевірені. У випадку, якщо вони не відповідатимуть стандартам, ми б могли їх вилучити та замінити на якісні", — додала вона.
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