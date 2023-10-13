Міноборони створило меддепартамент. ЗСУ отримуватимуть турнікети та аптечки за новими стандартами

У Міністерстві оборони України було створено медичний департамент, який буде регулювати та проводити стандартизацію турнікетів та медичних аптечок військових. Про це заявила заступниця міністра оборони Наталія Калмикова в ефірі національного телемарафону.

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"Зараз вже підписаний наказ міністра про створення медичного департаменту, і це — перший крок, щоб Міністерство почало здійснювати свою регуляторну функцію. У нас є затверджений склад аптечок, але щодо якості наразі в Україні відсутня процедура, відсутні необхідні технічні засоби для того, щоб визначати якість того чи іншого компонента у складі аптечок", – сказала вона.

За її словами, наразі опрацьовується стандартизація засобів надання невідкладної бойової допомоги, "в першу чергу, з точки зору турнікетів".

"І разом із тим, ми опрацьовуємо із західними партнерами можливість такого швидкого рішення щодо підтвердження якості тих турнікетів, що виробляються в Україні, тими інституціями, які забезпечують дотримання якості в США", – підкреслила Калмикова.

На запитання журналістів про термін запуску вищесказаного алгоритму контролю якості за медичними засобами, заступниця міністра заявила: "Ми сподіваємося, що це буде найближчими тижнями".

Калмикова підкреслила, що було проведено аудит на визначення якості щодо тих аптечок і турнікетів, які надійшли до військових частин. Однак проведений аудит означає, що їх перевіряли "не маючи стандартів".

"За наявності стандартів, ті партії, які надійшли від держави, зокрема за МТД [матеріально-технічною допомогою], будуть перевірені. У випадку, якщо вони не відповідатимуть стандартам, ми б могли їх вилучити та замінити на якісні", — додала вона.

1 серпня 2023 року нардепка Соломія Бобровська повідомила, що командування Медсил ЗСУ не провело закупівлі аптечок, не розробило вимоги та критерії оцінки їх якості.

28 вересня експерт із тактичної медицини Федір Сердюк заявив, що система тактичної медицини потребує перезавантаження управлінської структури.

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