2023 року медичне командування не закупило для ЗСУ жодної аптечки – нардеп

За весь 2023 рік командування Медичних сил не провело жодної закупівлі тактичних аптечок для Збройних Сил, також не розроблені вимоги та критерії оцінки якості аптечок. Про це повідомила у Facebook нардепка Соломія Бобровська.

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Бобровська (опозиційна фракція Голос), членкиня комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, заявила, що на засіданні комітету розглядалося постачання ЗСУ засобами першої медичної допомоги. Ситуацію в цій галузі депутатка розцінила як "сум і сором".

Приводом для початку розгляду парламентського комітету стали повідомлення 20 липня 2023 року в соціальних мережах про передані у війська неякісні кровоспинні турнікети.

Як пише Бобровська, за даними представників медичного командування ЗСУ, у 2023 році закупівлі аптечок не проводилися взагалі, аптечки були передані до військ через Міжнародну технічну допомогу і не перевірялися.

Крім того, "досі немає стандартів вимог якості до української тактичної аптечки", пише депутатка, через що неможлива формальна перевірка якості аптечок, що надходять до військ. Таких стандартів немає і для кровоспинних турнікетів.

Бобровська також стверджує, що "існує колосальна проблема списання аптечок", списати використані аптечки "майже неможливо", а це блокує запити на нові аптечки.

Член комітету Єгор Чернєв повідомив, що комітет викликав для звіту командувачку Медичних військ Тетяну Остащенко і "дав два тижні на вжиття заходів".

"За цей час всі аптечки мають бути перевірені, після чого всі неякісні компоненти повинні бути замінені", – написав нардеп.

31 липня Генштаб заявив, що хоча "багато вже вдалося організувати та вдосконалити наявну систему медичного забезпечення відповідно до вимог воєнного часу", проте "залишаються проблемні питання, які потребують системних рішень".

26 липня 2023 року Міноборони опублікувало перші результати перевірки військкоматів та військово-лікарських комісій.

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