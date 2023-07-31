"Проблеми є, треба вирішувати". Генштаб зробив заяву щодо медичного забезпечення військових

Війна створює нові виклики, у тому числі у сфері медичного забезпечення Сил оборони. Збройні Сили України прагнуть з ними справлятися. Про це йдеться у заяві командування медичних сил ЗСУ (КМС ЗСУ), яку опублікував Генштаб.

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Як зазначається, ЗСУ прагнуть надавати кращий рівень медичної допомоги військовослужбовцям, і багато вже вдалося організувати та вдосконалити наявну систему медичного забезпечення відповідно до вимог воєнного часу.

"Водночас залишаються проблемні питання, які потребують системних рішень", – йдеться у заяві.

Повідомляється, що ЗСУ розробили низку кроків та організаційних змін, покликаних розв'язати проблеми у сфері тактичної медицини.

"Напрямки запланованих змін: удосконалення системи внутрішнього контролю, системи забезпечення та закупівель, навчання бойових медиків та урегулювання нормативно-правової бази", – йдеться у заяві.

Командування медичних сил ЗСУ подякувало громадськості за активну участь у дискусії та надання рекомендацій.

"Така допомога і підтримка дуже цінні. Впевнені, що спільними зусиллями ми подолаємо усі виклики, що стоять перед нами", – заявили в командуванні.

Раніше сьогодні народна депутатка від партії Голос, член комітету національної оборони, безпеки та розвідки Верховної Ради Соломія Бобровська опублікувала у Facebook пост про проблеми з медичним забезпеченням військовослужбовців ЗСУ.

Зокрема, Бобровська нагадала, що 20 липня 2023 року в соціальних мережах було опубліковано інформацію про неякісні кровоспинні турнікети.

"Попри спростування КМС, що турнікети придатні, згодом у мережу потрапили результати тестування цих турнікетів у ДП Укрметртестстандарт, що було проведене за запитом КМС паралельно з відправленням комісії. Результати тестування підтвердили сумнівну якість цих кровоспинних турнікетів, а також те, що КМС приховувало реальний стан справ", – написала нардепка.

За словами Бобровської, вона отримала результати волонтерських розслідувань, які ґрунтуються на документах та зверненнях військових, і має намір розповісти про них на засіданні комітету Ради.

"Вони нещодавно потрапили до моїх рук і вже лягли в основу декількох кримінальних справ", – написала вона.

Бобровська заявила про те, що на складах КМС зберігається 150 000 якісних аптечок з Німеччини, але начальник відділу КМС ЗСУ Володимир Прудніков не передає їх у війська, натомість військові отримують китайські турнікети.

За словами нардепки, начальник відділу КМС ЗСУ забезпечив виграш тендерів КМС на суму 66 млн грн для компанії своєї родички.

Після засідання комітету ВР Бобровська повідомила: "Сталося сьогодні диво, і Пруднікова – начальника відділу закупівель — сьогодні відсторонили, а також заступницю командувача Пастушенко".

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26 липня 2023 року Міноборони опублікувало перші результати перевірки військкоматів та військово-лікарських комісій.

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