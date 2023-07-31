"Проблемы есть, надо решать". Генштаб сделал заявление о медицинском обеспечении военных

Война создает новые вызовы, в том числе и в сфере медицинского обеспечения Сил обороны. Вооруженные Силы Украины стремятся с ними справляться. Об этом говорится в заявлении командования медицинских сил ВСУ (КМС ВСУ), которое опубликовал Генштаб.

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Как отмечается, ВСУ стремятся оказывать лучший уровень медицинской помощи военнослужащим, и многое уже удалось организовать и усовершенствовать существующую систему медицинского обеспечения согласно требованиям военного времени.

"В то же время, остаются проблемные вопросы, нуждающиеся в системных решениях", – говорится в заявлении.

Сообщается, что ВСУ разработали ряд шагов и организационных изменений, призванных решить проблемы в сфере тактической медицины.

"Направления планируемых изменений: усовершенствование системы внутреннего контроля, системы обеспечения и закупок, обучение боевых медиков и урегулирование нормативно-правовой базы", – говорится в заявлении.

Командование медицинских сил ВСУ поблагодарило общественность за активное участие в дискуссии и предоставление рекомендаций.

"Такая помощь и поддержка очень ценны. Уверены, что совместными усилиями мы преодолеем все стоящие перед нами вызовы", – заявили в командовании.

Ранее сегодня народный депутат от партии Голос, член комитета национальной обороны, безопасности и разведки Верховной Рады Соломия Бобровская опубликовала в Facebook пост о проблемах с медицинским обеспечением военнослужащих ВСУ.

В частности, Бобровская напомнила, что 20 июля 2023 года в социальных сетях была опубликована информация о некачественных кровоостанавливающих турникетах.

"Несмотря на опровержение КМС, что турникеты пригодны, впоследствии в сеть попали результаты тестирования данных турникетов в ГП Укрметртестстандарт, проведенного по запросу КМС параллельно с отправкой комиссии. Результаты тестирования подтвердили сомнительное качество данных кровоостанавливающих турникетов, а также то, что КМС скрывало реальное положение дел", – написала нардеп.

По словам Бобровской, она получила результаты волонтерских расследований, основанных на документах и обращениях военных, и намерена рассказать о них на заседании комитета Рады.

"Они недавно попали в мои руки и уже легли в основу нескольких уголовных дел", – написала она.

Бобровская заявила о том, что на складах КМС хранится 150 000 качественных аптечек из Германии, но начальник отдела КМС ВСУ Владимир Прудников не передает их в войска, вместо этого военные получают китайские турникеты.

По словам нардепа, начальник отдела КМС ВСУ обеспечил выигрыш тендеров КМС на сумму 66 млн грн для компании своей родственницы.

После заседания комитета ВР Бобровская сообщила: "Случилось сегодня чудо, и Прудникова – начальника отдела закупок — сегодня отстранили, а также заместителя командующего Пастушенко".

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26 июля 2023 года Минобороны опубликовало первые результаты проверки военкоматов и военно-врачебных комиссий.

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