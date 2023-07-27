Минобороны: Смертность раненых военных на этапе эвакуации уменьшилась до 1,35%

В Министерстве обороны сообщили, что смертность военнослужащих Сил обороны на этапе эвакуации после ранения уменьшилась до 1,35%. Об этом написала замглавы Минобороны Анна Маляр.

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По данным Минобороны, около 80% раненых в течение так называемого "золотого часа" получают необходимую помощь военных медиков.

Подчеркивается, что благодаря профессионализму украинского медперсонала смертность военных на этапе эвакуации уменьшилась до 1,35%.

"Уникальный опыт наших врачей давно превосходит мировые стандарты. Сегодня благодаря объединению усилий военного и гражданского здравоохранения, единому медицинскому пространству, до 82% раненых и больных украинских военных после лечения возвращаются в строй", – сообщила Маляр.

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26 июля 2023 года Минобороны опубликовало первые результаты проверки военкоматов и военно-врачебных комиссий.

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