Минобороны: Смертность раненых военных на этапе эвакуации уменьшилась до 1,35%
В Министерстве обороны сообщили, что смертность военнослужащих Сил обороны на этапе эвакуации после ранения уменьшилась до 1,35%. Об этом написала замглавы Минобороны Анна Маляр.
По данным Минобороны, около 80% раненых в течение так называемого "золотого часа" получают необходимую помощь военных медиков.
Подчеркивается, что благодаря профессионализму украинского медперсонала смертность военных на этапе эвакуации уменьшилась до 1,35%.
"Уникальный опыт наших врачей давно превосходит мировые стандарты. Сегодня благодаря объединению усилий военного и гражданского здравоохранения, единому медицинскому пространству, до 82% раненых и больных украинских военных после лечения возвращаются в строй", – сообщила Маляр.
Читайте также: История Булата. Что вас ждет, если получите ранение на войне
- 26 июля 2023 года Минобороны опубликовало первые результаты проверки военкоматов и военно-врачебных комиссий.
Читайте также: "У меня есть только спорт". Как украинские военные и ветераны готовятся к Invictus Games
Комментарии