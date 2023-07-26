Военкомы и ВЛК. Появились первые результаты проверок

В Министерство обороны поступило более 2300 обращений от людей относительно работы территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), более известных как военкоматы. 102 руководителей и заместителей руководителей ТЦК и СП уже проверяют. Об этом сообщил заместитель министра обороны Александр Павлюк.

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По информации Павлюка продолжаются проверки ТЦК и СП, принимаются меры по улучшению их работы, восстановлению справедливости, привлечению правонарушителей к ответственности.

Созданные рабочие группы Минобороны работают в регионах.

"Анализируется все – опыт службы, репутация, информация в публичном пространстве, обращения граждан, поступивших на горячую линию и по другим каналам", – сообщил замминистра.

Он добавил, что продолжается работа над предложениями изменений нормативно-правовых актов; в приоритете — цифровизация работы центров комплектования.

Павлюк сообщил, что Минобороны получило более 2300 обращений от граждан.

"Темы охватывают весь спектр вопросов, которые могут возникнуть при взаимодействии с ТЦК и СП от коррупционных проявлений до качества организации работы. Каждое обращение прорабатывается индивидуально", – сообщил он.

По информации замглавы Минобороны, продолжается работа со стороны правоохранительных органов по проверке руководящего состава военкоматов.

"НАПК сформирована база, в которую вошли все руководители и заместители руководителей ТЦК, которых следует проверить. По 102 человек уже начат мониторинг образа жизни", – рассказал Павлюк.

Он добавил, что Госбюро расследований с начала войны расследует 106 уголовных производств по нарушениям во время работы ТЦК и СП, военно-врачебных комиссий.

"Сообщено о подозрении 21 человеку. Восемь обвинительных актов в отношении 16 человек направлены в суд", – заявил заместитель министра обороны.

24 июля в Киеве задержали бывшего начальника Одесского областного военкомата Евгения Борисова, подозреваемого в незаконном обогащении на 188 млн грн.

В течение трех месяцев НАПК планирует проверить образ жизни всех военкомов в Украине, а также их родственников, водителей и даже любовниц.

Зеленский обещает результаты комплексной проверки военкоматов до конца июля.

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