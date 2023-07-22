В НАПК обещают проверить других военкомов и их родственников, водителей, любовниц

Глава Национального агентства по предотвращению коррупции Александр Новиков в эфире телемарафона заявил, что в течение трех месяцев НАПК проверит образ жизни всех военкомов в Украине, а также их родственников, водителей и даже любовниц.

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"Это сотни руководителей военкоматов. Каждый из них будет проверен. И не только каждый из них, но и имущество близких родственников. Братья, сестры, племянники – все. Водителей, кухарок, любовников и любовниц тоже проверим", – сказал он, добавив, что НАПК обратился к Минобороны и Генштабу за списками военкомов.

По словам Новикова, во время войны злоупотребления военкомов – "не просто коррупционные правонарушения, а государственное предательство с точки зрения этики".

Глава НАПК подчеркнул, что "законом предусмотрено жесткое наказание за совершение коррупционных правонарушений, которое предусматривает как конфискацию объектов незаконного обогащения, так и конфискацию всего имущества коррупционера, даже если оно оформлено на близких родственников".

22 июня 2023 года журналисты УП опубликовали видеорасследование. В нем они показали виллу в Испании, записанную на мать начальника Одесского областного ТЦК Евгения Борисова. На его жену там же записан офисный центр.

23 июня Зеленский поручил немедленно уволить одесского военкома и создать комиссию для проверки всех военнослужащих во всех областях.

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