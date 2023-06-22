На мать отстраненного весной от должности начальника Одесского областного территориального центра комплектации и социальной поддержки Евгения Борисова записана вилла на испанском побережье в Марбелье, а на его жену – офисный центр на главной улице этого городка. Об этом сообщил в новом антикоррупционном расследовании "Батальон Испания" журналист УП Михаил Ткач.

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Ранее экс-депутат Рады Игорь Мосийчук в Telegram обвинил военкома в якобы "обогащении на войне" на выдаче отсрочек от мобилизации военнообязанным, и в трате "миллионов евро" на недвижимость в Европе и элитные авто. Борисов был отстранен от занимаемой должности. Расследователи заинтересовались этим кейсом вслед за ГБР.

Выяснилось, что в конце 2022-го семья Борисова купила в Испании усадьбу на сумму свыше 3 млн евро (зарегистрировали на его мать). Также были покупки офиса и автомобилей. Суммарная стоимость имущества – около 4,5 млн евро, утверждает Ткач.

Журналисты выяснили, что за время большой войны у семьи Борисова, который работает военкомом с 1996 года, появилось три внедорожника общей стоимостью около полумиллиона долларов (G63 AMG, Viano и Land Cruiser).

В первый день у виллы, записанной на мать военкома, расследователи увидели молодого человека на минивэне Mercedes. Тот вместе со строителями на территории усадьбы их заметил: на следующий день он начал следить за авто журналистов, катаясь за ними по городу.

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Оказалось, что это Игорь Николаев, младший брат сотрудника Одесского военкомата Михаила Николаева, который якобы является водителем военкома Борисова (сам военком заявил, что это "бывший" его водитель). Он дважды за время большой войны, несмотря на запрет, действующий в отношении мужчин его возраста, выезжал за границу "как инвалид 3-й группы".

Михаил Николаев заявил журналисту, что не работает водителем Борисова (когда Ткач сказал – "а Борисов говорит, что работали", собеседник ответил "не знаю"), и также "давно" уволился из военкомата (по данным Ткача, еще в марте он получал там зарплату). По его словам, брат Игорь не работает водителем у семьи Борисова и "может выезжать, потому что он инвалид".

Журналист позвонил Борисову. Тот заявил, что "не знает этих людей", а его "позиция такова, что с этим должны разбираться правоохранительные органы".

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На вопрос, откуда у его семьи деньги на недвижимость в Испании и авто в 2022–2023 годах, он сначала заявил: "А кто вам сказал, что кто-то что-то купил?", затем говорил, что информация расследователей из госрегистров страны о том, что это зарегистрировано на его родственников – это "что-то выложенное в интернете", и потому этому якобы не стоит верить, а потом повторил: "Я ничего не покупал и не арендую".

По словам Борисова, его теща "что-то продала, вроде бы Prado, и купила новое авто". На вопрос, откуда деньги на Viano у жены, военком уточнил, что "там не 100 000 было, меньше".

Насчет офиса в Марбелье он продолжал утверждать, что "документов никаких не видел", какие оформляла его супруга и мать, "ну, даже если они и приобрели, значит, у них есть там доходы", и "купить там, как у нас, невозможно".

Борисов заявил, что когда увидится с ними, то получит все документы и покажет их.

В конце апреля об имущественном положении Борисова писал в Facebook журналист Юрий Бутусов.

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