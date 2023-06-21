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Украина обязательно станет членом ЕС, когда покончит с кумовством и коррупцией – Бербок

Цей матеріал також доступний українською
21.06.2023, 22:04
Украина обязательно станет членом ЕС, когда покончит с кумовством и коррупцией – Бербок - Фото
Анналена Бербок (фото - ЕРА)

Чтобы стать членом Евросоюза Украине необходимо положить конец десятилетиям кумовства и коррупции. Об этом сказала министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, сообщает Deutsche Welle.

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Украина обязательно станет членом ЕС, и она уже добилась в реформах значительных успехов, но для вступления в Евросоюз ей необходимо "положить конец 30 годам кумовства и коррупции", сказала Бербок в кулуарах проходящей в Лондоне конференции по восстановлению Украины.

По словам главы немецкого МИД, Украина уже достигла значительных успехов в области свободных медиа и реформирования судебной системы, однако на этом останавливаться нельзя.

При этом, сказала Бербок, нет никаких сомнений, что Украина в итоге станет членом Евросоюза.

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Сергей Бережной
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коррупцияреформывступление в евросоюзАнналена Бербок
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