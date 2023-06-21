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Україна обов'язково стане членом ЄС, коли покінчить із кумівством та корупцією – Бербок

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21.06.2023, 22:04
Україна обов'язково стане членом ЄС, коли покінчить із кумівством та корупцією – Бербок - Фото
Анналена Бербок (фото - ЕРА)

Щоб стати членом Євросоюзу Україні необхідно покласти край десятиліттям кумівства та корупції. Про це сказала міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, повідомляє Deutsche Welle.

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Україна обов'язково стане членом ЄС, і вона вже досягла в реформах значних успіхів, але для вступу до Євросоюзу їй необхідно "покласти край 30 рокам кумівства і корупції", сказала Бербок у кулуарах конференції з відновлення України, що проходить у Лондоні.

За словами глави німецького МЗС, Україна вже досягла значних успіхів у галузі вільних медіа та реформування судової системи, проте на цьому зупинятися не можна.

Водночас, сказала Бербок, немає жодних сумнівів, що Україна врешті-решт стане членом Євросоюзу.

Читайте також: Ключова реформа. Як Україна (не) виконала рекомендацію ЄС

Сергій Бережний
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