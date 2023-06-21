Україна обов'язково стане членом ЄС, коли покінчить із кумівством та корупцією – Бербок

Щоб стати членом Євросоюзу Україні необхідно покласти край десятиліттям кумівства та корупції. Про це сказала міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, повідомляє Deutsche Welle.

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Україна обов'язково стане членом ЄС, і вона вже досягла в реформах значних успіхів, але для вступу до Євросоюзу їй необхідно "покласти край 30 рокам кумівства і корупції", сказала Бербок у кулуарах конференції з відновлення України, що проходить у Лондоні.

За словами глави німецького МЗС, Україна вже досягла значних успіхів у галузі вільних медіа та реформування судової системи, проте на цьому зупинятися не можна.

Водночас, сказала Бербок, немає жодних сумнівів, що Україна врешті-решт стане членом Євросоюзу.

6 червня президент Володимир Зеленський заявив, що вважає за необхідне радикальну податкову реформу, але тільки після війни.

20 червня Єврокомісія заявила, що фінансову допомогу Україні з 2024 року буде обумовлено виконанням Києвом узгодженого плану реформ.

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