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Журналисты нашли "российские элиты" на Французской ривьере – видео УП видео

Цей матеріал також доступний українською
09.06.2023, 14:34
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После начала полномасштабного вторжения Россия и "российские элиты" попали под многочисленные международные санкции. Но есть вещи, от которых российские богачи отказаться не могут – УП обнаружила россиян, "оккупировавших" юг Франции.

В частности, в Ницце в кадр журналистов УП попала жена Леонида Фридлянда – совладельца московского ЦУМа, которая прилетела в марте на юг Франции из Тбилиси.

На Французской ривьере съемочная группа Михаила Ткача, заметила также бывшего президента банка Российский кредит и бывшего члена Торгово-промышленной палаты РФ Дмитрия Еропкина

По информации журналистов УП, Еропкин живет в отеле Four seasons, принадлежащем миллиардеру Леониду Блаватнику, который до мая этого года был акционером алюминиевой компании UC Rusal, основанной олигархом Олегом Дерипаской.

В Монако журналисты засняли бывшего депутата российской партии власти Единая Россия Андрея Осколкова в компании других россиян.

Новость дополняется...

Наталья Медведева
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Михаил Ткачсанкциифранция
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