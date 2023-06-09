После начала полномасштабного вторжения Россия и "российские элиты" попали под многочисленные международные санкции. Но есть вещи, от которых российские богачи отказаться не могут – УП обнаружила россиян, "оккупировавших" юг Франции.

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В частности, в Ницце в кадр журналистов УП попала жена Леонида Фридлянда – совладельца московского ЦУМа, которая прилетела в марте на юг Франции из Тбилиси.

На Французской ривьере съемочная группа Михаила Ткача, заметила также бывшего президента банка Российский кредит и бывшего члена Торгово-промышленной палаты РФ Дмитрия Еропкина.

По информации журналистов УП, Еропкин живет в отеле Four seasons, принадлежащем миллиардеру Леониду Блаватнику, который до мая этого года был акционером алюминиевой компании UC Rusal, основанной олигархом Олегом Дерипаской.

В Монако журналисты засняли бывшего депутата российской партии власти Единая Россия Андрея Осколкова в компании других россиян.

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