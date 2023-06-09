Після початку повномасштабного вторгнення Росія та "російські еліти" потрапили під численні міжнародні санкції. Але є речі, від яких російські багатії відмовитися не можуть – УП виявила росіян, які "окупували" південь Франції.

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Зокрема, у Ніцці до кадру журналістів УП потрапила дружина Леоніда Фрідлянда – співвласника московського ЦУМу, яка прилетіла у березні на південь Франції з Тбілісі.

На Французькій рив'єрі знімальна група Михайла Ткача помітила також колишнього президента банку Російський кредит та колишнього члена Торгово-промислової палати РФ Дмитра Єропкіна.

За інформацією журналістів УП, Єропкін живе в готелі Four seasons, що належить мільярдеру Леоніду Блаватнику, який до травня цього року був акціонером алюмінієвої компанії UC Rusal, заснованої олігархом Олегом Дерипаскою.

У Монако журналісти зняли колишнього депутата російської партії влади Єдина Росія Андрія Осколкова у компанії інших росіян.

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