Попри заборону виїзду для чиновників та депутатів після скандалів із закордонними відпустками, журналіст Михайло Ткач знайшов таких навесні 2023-го на Лазурному березі. Також побачили в ЄС та другого президента Леоніда Кучму, йдеться у розслідуванні Української правди.

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Члени уряду, нардепи та низка інших чиновників, прокурори, судді, представники місцевого самоврядування можуть перетинати кордон виключно з метою службового відрядження.

Однак навесні, під час пошуку активів російських еліт, Ткач двічі приїжджав на Французьку Рів'єру, де побачив саме таких українців, які, попри заборону, продовжують прилітати до одного з найдорожчих куточків світу.

Журналіст розповідає та показує, як 5 травня на посадку заходить чартер з Відня. Попри офіційну заборону на виїзд з країни з приватною метою на борту перебувають члени забороненої проросійської партії ОПЗЖ Сергій Льовочкін та Григорій Суркіс.

"За інформацією джерел УП, Льовочкін та Суркіс змогли отримати дозвіл на виїзд з країни з офіційних причин задля депутатської діяльності", – каже Ткач.

У пресслужбі Льовочкіна відповіли, що після відповідного указу він лише двічі виїздив за межі "для проведення медичної операції на коліні" та "у відрядження".

"Після проведення офіційних зустрічей Льовочкін дійсно прилітав до аеропорту Ніцци для подальшого переїзду до клініки для післяопераційного контролю. Натомість два нардепи спочатку відвідали Відень, де, за даними джерел УП у бізнесових колах, мали зустріч з олігархом Дмитром Фірташем, а через день разом з родинами сіли на чартер", – додав Ткач.

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УП знайшла й Юрія Іванющенка, який перебуває в розшуку вже близько дев'яти років; його ЗМІ ще називають "Юрій Єнакіївський".

Ткач розповідає: "15 жовтня 2022 року донька Іванющенка Яна на своїй сторінці в Instagram опублікувала повідомлення з коротким відео та кількома фото. За цими фото... нам вдалося дізнатися про елітний житловий комплекс... поблизу палацу Леонардо на березі на кордоні Монако. У березні протягом кількох днів... у приміщенні не горить світло. А того вечора, коли світло нарешті з'являється, з дому на прогулянку виходять донька та дружина Юрія Іванющенка".

Колишнього нардепа від Партії регіонів побачили пізніше, коли він виходив із Rolls-Roycе.

Також журналісти зняли на відео Бориса Баума, колишнього радника ексзаступника на той час керівника Офісу президента Кирила Тимошенка.

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