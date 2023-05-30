"Слуга" Торохтій під час війни відпочивав за кордоном і катається на авто за 7 млн – Bihus

Журналісти стверджують, що нардеп від Слуги народу Богдан Торохтій під час повномасштабної російсько-української війни їздив на відпочинок за кордон, хоча сам він не визнає цього, а також їздить на новому авто вартістю понад 7 млн грн. Про це йдеться у розслідуванні Bihus.info.

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Журналісти нагадали про своє розслідування 2020 року, в якому стверджували, що Торохтій був одним з візитерів "офісу тіньового куратора" групи депутатів Ради – бізнесмена Іллі Павлюка. Ця група відома "організованими голосуваннями" на користь різних фінансово-промислових груп, найчастіше в інтересах олігарха Ріната Ахметова, стверджують у Bihus.Info, наголошуючи, що Торохтій голосував "злагоджено" з усією групою.

У новому розслідуванні йдеться, що після 24 лютого 2022-го родина Торохтія встигла змінити три авто, і всі вони купувались на ім’я його дружини Аліни Левченко – доньки футбольного тренера Віталія Левченка, колишньої помічниці нардепа Сергія Капліна та колишньої радниці ексміністра інфраструктури Володимира Омеляна.

За даними журналістів, у липні 2022-го Левченко продала свій Range Rover Sport приблизно за $76 000 і стала власницею Mercedes-Benz G400 2020 року випуску (це щонайменше $158 800). У грудні 2022-го Левченко змінила Mercedes на новий Range Rover (близько $185 000). Торохтій стверджує, що подружжя передзамовило авто ще у 2021-му. У березні 2023-го Range Rover "обміняли" на електромобіль Mercedes-Benz EQS 580 2022 року (близько $185 000). Журналісти зафіксували, як цим автомобілем користується нардеп Торохтій.

В Bihus.info, посилаючись на судовий реєстр, стверджують, що 23 квітня 2022-го Торохтій намагався виїхати за кордон, але його не випустили. Нардеп подав до суду, аби оскаржити рішення про заборону на виїзд, питання розв'язали у позасудовому порядку.

Журналістам вдалося ідентифікувати один з виїздів Торохтія за кордон завдяки постам дружини в соцмережах. Торохтій з Левченко перебували в Болгарії у серпні 2022 року незадовго до другої їхньої річниці, стверджують у Bihus.info.

У коментарі журналістам депутат підтвердив, що виїжджав за кордон, але "у сімейних справах" – до дітей і дружини. Щодо Болгарії Торохтій відповів, що не пам’ятає, чи виїжджав він туди у серпні 2022-го, як і ймовірну мету перебування там. Він також надав скриншот, на якому було видно дату створення фото з Левченко у Болгарії нібито у 2021-му, однак журналісти наголосили, що метадані можна змінити.

У жовтні 2019-го у Bihus.info повідомляли, що Торохтій просив у мера Києва Віталія Кличка розв'язати проблему з житлом для вісьмох його помічників.

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