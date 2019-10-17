Bihus: "Слуга народа" попросил у Кличко восемь квартир - документ

Виталий Кличко (Фото: пресс-служба КГГА)

Народный депутат фракции Слуга народа Богдан Торохтий попросил у мэра Киева Виталия Кличко решить проблему с жильем для помощников. Об этом сообщает Bihus.info, опубликовав соответствующий документ.

В нем депутат обращается к Кличко и просит у него помощи с жильем для восьми собственных помощников-консультантов.

"В связи со служебной необходимостью прошу сообщить о возможности обеспечения служебным жильем в городе Киев моих помощников-консультантов в количестве восьми человек. Ранее служебное жилье не получали", - обращается Торохтий.

В Раду Торохтий попал под 105-м номером в списке пропрезидентской партии. Проживает в Кропивницком. Согласно информации на сайте парламента, он посетил 96% (данные электронной системы) или 100% (данные письменной регистрации) заседаний Рады.

На постоянной основе по трудовому договору он имеет пятерых помощников-консультантов, еще 15 - на общественных началах.

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(Фото: bihus.info)