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В Слуге народа рассказали, как понимают "народовластие"

В Слуге народа рассказали, как понимают "народовластие" - Фото
Федор Вениславский (Фото: скриншот из видео Newsone/Youtube)
09.10.2019, 14:51

Представитель президента в КСУ считает, что законы должны в любом случае писаться специалистами

Законопроекты в рамках реализации права народа на законотворчество будут готовиться группами инициаторов, а для внесения в повестку парламента понадобится собрать определенное количество подписей. Об этом заявил представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский в интервью Цензор.нет.

"Понятно, что человек с улицы не будет заниматься законотворчеством. В любом случае законы должны писать специалисты", - считает Вениславский.

Он уточнил, что какое именно количество подписей будет требоваться для внесения законопроекта в Раду, будет прописано в отдельном законопроекте, поскольку это не предмет конституционного регулирования.

Отвечая на вопрос, что будет в ситуациях, когда народные инициативы окажутся полностью противоречащими законам, принятым фракцией Слуга народа, Вениславский ответил, что вряд ли нынешний состав парламента их поддержит.

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народовластие федор вениславский
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