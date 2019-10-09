В Слуге народа рассказали, как понимают "народовластие"

Федор Вениславский (Фото: скриншот из видео Newsone/Youtube)

Законопроекты в рамках реализации права народа на законотворчество будут готовиться группами инициаторов, а для внесения в повестку парламента понадобится собрать определенное количество подписей. Об этом заявил представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский в интервью Цензор.нет.

"Понятно, что человек с улицы не будет заниматься законотворчеством. В любом случае законы должны писать специалисты", - считает Вениславский.

Он уточнил, что какое именно количество подписей будет требоваться для внесения законопроекта в Раду, будет прописано в отдельном законопроекте, поскольку это не предмет конституционного регулирования.

Отвечая на вопрос, что будет в ситуациях, когда народные инициативы окажутся полностью противоречащими законам, принятым фракцией Слуга народа, Вениславский ответил, что вряд ли нынешний состав парламента их поддержит.